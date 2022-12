Robert Downey Jr., protagonista de 'Avengers: Endgame', se convirtió en una leyenda de Disney. | Fuente: AFP

¡Definitivamente es una leyenda! Robert Downey Jr., que en el 2008 se puso por primera vez el traje de Iron Man, recibió el premio Disney Legend por su contribución al legado de la poderosa empresa de entretenimiento. El actor se mostró agradecido por haber formado parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ante decenas de seguidores de los "Avengers", y entre incontables bromas, Downey Jr. dijo que se "mantendrá fan del primer universo cinematográfico inclusivo y siempre en evolución" y brindó por el futuro de las siguientes películas de Marvel.

El actor resaltó la idea que guió a su personaje de Iron Man ─del que se despidió con "Avengers: Endgame", la cinta más taquillera de la historia─ de que la tecnología puede guiar a la humanidad hacia la iluminación. "Valió la pena", dijo, durante la D23 Expo 2019, para luego agradecer el apoyo de los fans desde el 2008.

Durante una década, Downey Jr. interpretó a Iron Man en las cintas de Marvel. | Fuente: RPP Noticias

UNIVERSO DISNEY

Mientras aceptó su premio Disney Legend, Robert Downey Jr. bromeó sobre su primera visita a Disneyland en la que (¿supuestamente?) fue detenido por fumar marihuana, sin licencia, en una góndola. "Me gustaría hacer las paces con quien me detuvo. Y no quiero seguir confundiendo a la gente al insinuar que se pueden obtener licencias para fumar marihuana en góndolas", agregó ante las risas del público.

El artista hizo su debut en una película de Disney con "The Shaggy Dog" (2006), pero es más conocido por interpretar a Tony Stark / Iron Man durante una década gracias a la saga de filmes de Marvel. Gracias a este trabajo, se convirtió en el tercer actor mejor pagado del mundo (US$ 66 millones), según la revista "Forbes".

En una ceremonia, la compañía honra a las personas que "han realizado grandes contribuciones al legado de Disney". Este año, se invitó a 12 personalidades ─actores, músicos, periodistas y más─ a formar parte de la lista. Además del protagonista de "Avengers: Endgame", destacaron la cantante Christina Aguilera, el director Jon Favreau, el actor James Earl Jones y la periodista Diane Sawyer, entre otros.

Robert Downey Jr. agradeció a los fans por acompañar a los Avengers. | Fuente: AFP

