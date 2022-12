Robbie Williams revivió sus diferencias con Liam Gallagher y aseguró que las canciones de su banda Beady Eye 'no eran muy buenas'. | Fuente: Composición

La relación entre Robbie Williams y los hermanos Gallagher no siempre fue tirante. De hecho, en la década de 1990, entre él y Liam hubo una amistad que llegó a su final cuando retó al menor de los Gallagher a una pelea en los Brit Awards 2000.

Desde entonces, más de un calificativo ha corrido de un bando a otro. Y, recientemente, Williams decidió volver a la carga contra el exvocalista de Oasis durante una entrevista para el podcast "The T-Shirt”, conducido por Chris Thrall.

En dicha conversación, el cantante británico apuntó que Noel Gallagher venía haciéndolo bien durante su etapa como solista, aunque todo lo contrario le ocurría a su hermano. “Liam no es una de las más grandes estrellas mundiales”, señaló al principio.

Pero allí no terminaron los señalamientos. Robbie Williams aprovechó para evaluar a Beady Eye, la banda que Liam Gallagher creó en el 2009. “Liam formó Beady Eye y, para ser honesto, las canciones no eran muy buenas. Es tan simple como eso. La idea y el concepto de todo aquello no eran demasiado buenos”, expicó.

En ese sentido, para el intérprete de “Fear”, Oasis nunca trascendió como lo hizo en Reino Unido. “Desde nuestro prisma con nuestras celebridades, pensamos ‘esto debe estar ocurriendo en todo el mundo, porque está ocurriendo aquí’. Pero no era así. Oasis tuvo una carrera decente en Estados Unidos, pero no fueron masivos”.

Entre la andanada de críticas, Williams dejó espacio para una concesión. De acuerdo con él, Liam hizo bien en incursionar como solista. “Fue y trabajó con compositores que se dedican a escribir canciones para ganarse la vida, que elaboren versos y estribillos muy bien. Escribió grandes letras y melodías, y es la voz de una generación”, concluyó.

