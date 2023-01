El padre de la cantante dio positivo a COVID-19. | Fuente: Instagram

El padre de la cantante y empresaria Rihanna, Ronald Fenty, reveló durante una entrevista que dio positivo a COVID-19 hace 20 días. Ahí, contó además, que su hija se preocupó por la situación en la que estuvo su padre y le hizo llegar hasta Barbados, ciudad natal de la cantante y lugar donde vive su padre, una ventilador especial.

“Temí lo peor. Honestamente, pensé que me iba a morir”, señaló Fenty de 66 años al medio The Sun. El hombre, quien en el pasado no ha tenido la mejor relación con su hija, indicó que gracias a ella es que permanece vivo. “Ella hizo mucho por mí. Aprecio todo lo que ha hecho”, expresó.

La cantante contó durante una entrevista con Oprah que su padre en el pasado agredía físicamente a su madre. | Fuente: Instagram

Uno de los principales síntomas que presentó Fenty fueron las fiebres altas. “Sentía fiebre en las fosas nasales, en la garganta. Tenía fiebre en todo el cuerpo”, narró. Así, contó que pasó 14 días en cuarentena en un centro especializado ubicado en la isla.

El padre de la cantante ha lidiado en el pasado con distintas adicciones, entre ellas cocaína y alcohol. Además, la cantante durante una entrevista con Oprah, Rihanna narró pasajes de su juventud en donde indicó que fue testigo del abuso físico que sufrió su madre por parte de Ronald, entre ellos cuando presenció como este le rompió la nariz a su madre.

Sin embargo, años después, la empresaria de cosméticos señaló que logró conciliarse con su padre pese a todos sus problemas pasados.

