Ricky Martin, Gisele Bündchen, Barbra Streisand, Jane Fonda, Morgan Freeman o Greta Thunberg son algunos de los artistas, activistas, líderes indígenas y políticos que se unieron a Sting este viernes en "Artists United for Amazonia", una cita social y musical para recaudar fondos para el Amazon Emergency Fund."Tenemos que ser escudo de los que cuidan la Amazonía por nosotros. Detener la devastación", dijo Ricky Martin, el único que representó a la comunidad artística hispanoparlante, durante la transmisión de dos horas en la que se sembró conciencia sobre el "terrible efecto" del coronavirus entre los pueblos autóctonos de la selva.La lista de estrellas y celebridades que hicieron presencia en este encuentro virtual la completaron nombres como Alice Braga, Carlos Santana, Dave Matthews, Jane Goodall, Jeff Bridges o Peter Gabriel.

A través de videos pregrabados, los famosos y líderes de organizaciones como COICA -la Coordinadora de las organizaciones indígenas de la base del Amazonas-, Amazon Watch, Pachamama Alliance y Amazon Aid Foundation, entre otras, alertaron de que 352 miembros de estas comunidades han muerto a consecuencia del la pandemia.El número de contagios, además, ya llega a 7.000 en el Amazonas.Este fondo para el que recogieron dinero las estrellas fue lanzado en mayo pasado y ya ha recogido 2,5 millones de dólares de la meta de cinco que aspiraban a tener sus convocantes hasta el 1 de julio."El dinero del Amazon Emergency Fund se distribuye rápidamente para comprar medicinas, transportar equipos, material protector y pacientes, según se necesite", contó la actriz española Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin y anfitriona del evento.La organización reveló, además, que del dinero recogido ya se han entregado 200.000 dólares, pero que hace falta más para poder distribuir el resto de lo que se necesita.

HOLLYWOOD Y LA MÚSICA

Algunos de los artistas más respetados de Hollywood participaron durante la transmisión con mensajes sobre los efectos "catastróficos" de la minería ilegal, las extracciones, los incendios y la deforestación y subrayaron que no es solo perjudicial para los habitantes amazónicos, sino para todo el planeta.El guitarrista mexicano Carlos Santana y su esposa, Cindy Blackman, alertaron que los indígenas amazónicos son "desproporcionadamente vulnerables" a los efectos de la deforestación, la minería "y ahora la COVID-19".Recordaron que durante más de 500 años estos pueblos han muerto por enfermedades invasoras, para las que no tienen defensas."Es hora de proteger a los protectores, y cuando los ayudemos nos vamos a proteger nosotros mismos y nuestro planeta", aseguró también la actriz y empresaria Jane Fonda, quien denunció las actividades de la empresa brasileña JBS, dueña de varias plantas cárnicas en Estados Unidos, donde han habido altas concentraciones de contagios de la COVID-19."Tenemos que darnos cuenta de que nuestra salud está conectada a lo que comemos y lo que respiramos. Tenemos que demandar la paralización de todas las actividades de extracción y deforestación", indicó la estrella y activista.El actor Jeff Bridges recordó que "los ancianos de los pueblos indígenas amazónicos necesitan ayuda para preservar sus conocimientos y sus tradiciones". "Los pueblos indígenas saben desde tiempos milenarios que estamos conectados entre nosotros y con la tierra", argumentó.Por su parte, el cantautor Dave Matthews, quien interpretó su tema "One Sweet World", subrayó: "En este momento en el que nos ponemos a pensar que tan difícil es respirar sin la cooperación de nuestros pulmones y también se puede pensar en cómo puede respirar el planeta sin su pulmón".El cantautor británico Peter Gabriel destacó que "hay algunos que están sufriendo muchísimo más que los otros" con la pandemia.

BRASIL DIJO PRESENTE

Wagner Moura y Alice Braga, dos de los artistas brasileños más conocidos a nivel internacional, participaron en el evento y llamaron no solo a donar al fondo, sino a exigir a los Gobiernos que detengan las prácticas de devastación de la selva."Proteger a la Amazonía es proteger a nuestro corazón", destacó el actor, reconocido internacionalmente por su interpretación de Pablo Escobar en las tres temporadas en Netflix de la serie "Narcos".Entretanto, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen dijo estar "convencida de que la manera de protegernos de esta y de futuras pandemias es restaurar y cuidar a la naturaleza".Estos llamados de los famosos fueron intercalados, además, con mensajes de científicos, ambientalistas e indígenas vestidos en sus hermosos y coloridos trajes ancestrales."Las comunidades indígenas llevamos más de 500 años contribuyendo con el planeta al proteger sus recursos más importantes. Ahora nuestros hermanos están en cama, muriendo", expresó en uno de ellos Lizardo Cauper, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.Destacó como más del 25 por ciento de los medicamentos que se consumen hoy en día usan ingredientes que salen del Amazonas, por ejemplo.La última palabra la tuvo Barbra Streisand, quien denunció "el asalto global que sufre la Amazonía por parte de gobiernos que solo ven sus riquezas mineras"."Es el momento de afrontar nuestra responsabilidad y ayudar a estos guardianes de la sabiduría, que siempre han sabido que todos pertenecemos a la tierra y que solo nos protegemos cuando protegemos al planeta y a los demás", dijo.La transmisión fue cerrada por Sting, quien es uno de los líderes de la organización y se limitó a cantar su éxito "Fragile".

