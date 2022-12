Ricky Martin sufrió estrés postraumático al ser obligado a hablar de su orientación sexual: “No estaba listo” | Fuente: Instagram

Por el mes del Orgullo LGTBIQ+, Ricky Martin brindó una extensa entrevista a la revista People en la que reveló el traumático momento que vivió al ser obligado, en una entrevista, a hablar sobre su orientación sexual.

Este hecho sucedió en 2000, cuando una famosa periodista estadounidense le pidió de forma insistente que aclarara o desmintiera los rumores sobre su homosexualidad. Tan estresante que resultó este momento para Ricky Martin que 21 años después recién hizo público que sufrió un trastorno de estrés postraumático por tal invasión a su intimidad.

“Hay un pequeño PTSD (trastorno de estrés postraumático) con esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”, explicó Ricky Martin. “Incluso no imagino que en estos días eso puede ser preguntado”.

Si bien el intérprete de “Canción bonita” ha reflexionado sobre ese momento y asegura que no hubiera tenido nada de malo “salir del clóset” durante la entrevista, en ese momento, se sentía muy asustado.

“Mucha gente dice, ¿qué harías de manera diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del clóset en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo. Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del clóset. Si tienes un huevo y lo abres desde afuera, solamente sale muerte, pero si el huevo se abre desde adentro, lo que sale es vida”, explicó el cantante.

El incómodo momento

Este hecho sucedió en el año 2000 cuando aceptó una entrevista a la famosa periodista Barbara Walters que decidió preguntar insistentemente sobre su orientación sexual a pesar de que este intentaba dejar el tema en una esfera más “íntima“. Es ahí donde sucede el siguiente diálogo:

- Barbara Walters: Han habido rumores sobre tu orientación sexual, debes ser consciente de ello ¿Cómo lo manejas?

- Ricky Martin: La palabra lo dice, intimidad. La homosexualidad no debería ser un problema para nadie. Pienso que la sexualidad es algo que cada individuo debe tratar a su manera. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre ello.

- Barbara Walters: Pero tú puedes parar estos rumores. Tú puedes decir, como muchos artistas lo han hecho: 'Sí soy gay' o 'no, no lo soy' o puedes dejarlo como está, ambiguo. No quiero ponerte en el punto de mira pero está en tus manos hacerlo más divertido y yo estoy trayendo (a la conversación) porque sabes qué se ha dicho… incluso te nombran.

- Ricky Martin: Lo sé y muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme sobre los rumores pero por alguna razón no tengo ganas (de responder)”

El momento decisivo

Ricky Martin también contó que fue su padre quien lo animó a acabar los rumores. Es así como decidió revelar su orientación sexual en 2010 por él y por el bienestar de sus hijos ya que no quería que estos crezcan guardando un secreto.

“Fue mi padre quien me dijo: ‘Vamos Rick, sal del clóset. Tú puedes. Tú puedes hacer esto por tus hijos. Puedes hacerlo por ti mismo, por lo más importante: tus hijos. Tú no quieres que crezcan mintiendo y no quieres poner esa presión en ellos, teniendo que esconderse, o mentir por ti cuando crezcan’”, contó

"En el momento en el que fui libre y literalmente yo mismo, no tienes idea de la cantidad de amor que recibí, el tsunami de amor que recibí. Yo era por mucho al que más había dejado de seguir en Twitter cuando salí del closet, pero también el más seguido. Entonces era un balance. Mi música no es para personas homofóbicas. Mi entretenimiento es para gente que cree en el amor", agregó Ricky Martin.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer