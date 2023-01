Ricardo Montaner responde a seguidora que le pidió 'quitar' a Camilo de su show: “Prefiero quitarlos a ustedes” | Fuente: Instagram

El cantante venezolano Ricardo Montaner respondió fuerte y claro a una seguidora que le recomendó retirar a su yerno, Camilo, de su próximo show.

El intérprete de “Tan enamorados” se encuentra promocionando su nuevo tema “Fe” y una serie de shows junto a sus hijos Evaluna, Mau y Ricky en los que también participará su yerno Camilo.

Sin embargo, gran sorpresa se llevó al leer uno de los comentarios de una seguidora quien le pidió sacar a Camilo de los shows.

“Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto pero si quitaras a tu yerno Camilo, con gusto pago para verte. Besos y un fuerte abrazo”, escribió la seguidora.

Ante ello, Ricardo Montaner no dudó en responderle con un contundente mensaje en defensa del esposo de su hija Evaluna Montaner.

“Antes que quitar a mi familia, prefiero quitarlos a ustedes. Con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público”, escribió Montaner. “Dios los bendiga y cuide y transforme sus amargados corazones”, agregó.

Los Montaner

Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Evaluna y su yerno Camilo se están preparando para su concierto por streaming llamado "Los Montaner" que los reunirá el próximo 31 de julio donde los artistas interpretarán sus mejores temas.

En mayo lanzaron el primer adelanto de su espectáculo "Los Montaner en tiempo real", el clip de cincuenta segundos, musicalizado con su tema “Amén” y narrado por Los Montaner, muestra a cada uno de ellos haciendo lo que más les gusta: cantar y estar cerca de sus seguidores.

La ayuda de Montaner a Camilo

Camilo y Evaluna Montaner vivieron separados en los inicios de su relación amorosa, debido a que él vivía en Bogotá y ella en Miami. Al principio, el intérprete de “Ropa cara” no tenía el suficiente dinero para costearse un boleto de avión con dirección a Estados Unidos, pero tuvo la suerte de que Ricardo Montaner lo ayudó otorgándole trabajo.

“A Miami llegué hace como cuatro años. Llegué primero persiguiendo a Evaluna”, admitió Camilo Echeverry entre risas al ser consultado por cómo decidió partir a dicha ciudad. “Estaba enamorado de ella, pero yo vivía en Bogotá y ella en Miami. Nos gustábamos, ella me fue a visitar y nos hicimos novios”.

Cuando iniciaron formalmente su romance, Camilo reconoció que necesitaba ahorrar para poder viajar a otro país y no quería ser invitado por la familia de Evaluna. Al ver esa situación, el propio Ricardo Montaner decidió intervenir para que su nuero pueda encontrarse con su hija.

“Empecé a ahorrar y buscar la manera con ayuda de [Ricardo] Montaner que me empezó a dar trabajo grabándole unos demos. Creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y así yo sintiera que nadie me estaba invitando”, agregó Camilo.

Evaluna Montaner, su inspiración

El cantante colombiano Camilo Echeverry considera que el "único esfuerzo" que ha tratado de hacer en su vida es el de dejar de separar su vida personal y su obra artística para conseguir que sus canciones "sean cada vez un reflejo más honesto y más real" de él mismo.

Así lo expresó durante un encuentro virtual con medios colombianos, en el que habló sobre su segundo disco, "Mis manos", que vio la luz en marzo pasado y ya registra más de 550 millones de reproducciones en Spotify.

"La inspiración nace en el mejor de los casos sin esfuerzo, mientras más te encargas de empujarla y batallar para que avance, más la frustras", dijo el artista, más conocido simplemente como Camilo.

En este sentido, contó que el único esfuerzo que ha tratado de hacer "es el de derrumbar el muro que existe" entre su vida personal y su vida artística, y así hacer de sus canciones un reflejo de él mismo.

Camilo canta en portugués

Novedades para la tribu. El artista colombiano Camilo lanzó "Bebé", una nueva versión de su éxito global para la cual contó con la colaboración del cantante, compositor y productor brasileño Gusttavo Lima.

Disponible en todas las plataformas digitales, en esta versión especial, el cantante de "Ropa cara" quiso rendir homenaje a Brasil y, por primera vez en su carrera, decidió grabar en portugués.

"Uno de mis sueños siempre ha sido compartir mi música con el mundo sin importar el idioma. Brasil es un país que siempre me ha fascinado por su belleza, su cultura, su gente y su música", dijo Camilo en un comunicado de prensa.

De la autoría de Camilo, Edgar Barrera, El Alfa, Tainy, Andrés Castro y César Lemos, este remix es producido por el mismo cantante junto a Barrera.

