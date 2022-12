'Residente Tripel' ahora se vende en Puerto Rico. | Fuente: Instagram

El rapero puertorriqueño Residente lanzó oficialmente este martes su cerveza artesanal, "Residente Tripel", dos meses después de haberse presentado y venderse por primera vez, pero de manera limitada.Siendo esta bebida un icono cultural que identifica a las personas de diferentes regiones y países, Residente la utiliza para encontrar la conexión con ellos, y en el proceso, se ha convertido en un catador de cervezas, apasionado por sus estilos y lo que representan."Durante mis giras tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo y conocer sus países. La mejor forma de comenzar a conocer un país es hablando con la gente y la mejor forma de conocer gente es dándote una cerveza", relató "Residente" en un comunicado de prensa."Conocí mucha gente, tomé muchas cervezas y desarrollé un gusto muy particular. Ese gusto que reúne las mejores cervezas que he probado alrededor del mundo se concentran en la cerveza Residente. Ahora le toca al mundo conocernos más con una cerveza Tripel hecha en Puerto Rico", abundó.

La cerveza artesanal, ahora con un sabor aún más robusto sale al mercado ya no como un proyecto especial, si no como una marca que continuará expandiéndose con la presentación de nuevas variaciones. El pasado junio se presentó el producto de forma muy limitada.No obstante, la acogida fue tan extraordinaria que "Residente" decidió que debían continuar complaciendo a los consumidores, que habían quedado cautivados con su calidad y sabor, y seguían pidiendo más.Su cerveza, una "Belgian Tripel", está elaborada con varios tipos de malta y dos tipos de lúpulo, posee un color cercano al ámbar, tiene gran carbonatación y dispone de una espuma blanca, generosa, pero de persistencia media.

El aroma es intenso pero agradable, con notas dulces a caramelo y otras poco especiadas. Su sabor fuerte se percibe inicialmente afrutado/dulce, pasando a un amargo fuerte que deja un retrogusto seco intenso. Este tipo de cerveza estaca por una levadura que le da el carácter y por su alto porcentaje de alcohol, de entre 7 y 8 grados."Residente Tripel" es elaborada en las instalaciones de la Microcervecería Del Oeste en Mayagüez, compañía propiedad de Cervecera de Puerto Rico, que elabora Medalla Light, la marca más popular de la isla caribeña.El emblema que exhibe la lata de cerveza fue elaborado por el artista puertorriqueño Alexis Díaz.La obra "rinde tributo al jíbaro puertorriqueño, a su trabajo, su cultura y sus tradiciones" y "representa los tiempos cuando se vivía del fruto de esta tierra fértil cosechado por las manos más fuertes del Caribe", según se detalló en el comunicado.Asimismo, se informó que esta es la primera de dos estilos de cerveza que "Residente" planifica lanzar este año."Residente Tripel" es una de estilo Ale, mientras que la segunda, que debe lanzar antes de que concluya el 2020, será una más rubia de la familia de cervezas Lager.La cerveza estará disponible en establecimientos especializados en cervezas artesanales alrededor de toda la isla.

Con información de Efe.

Te sugerimos leer