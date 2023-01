Entre el 2002 y 2016, la actriz estadounidense protagonizó la franquicia 'Resident Evil'. | Fuente: Constantin Film

“Resident Evil” nació en los videojuegos y saltó a la pantalla grande en el 2002 con una historia bastante modificada. Con Milla Jovovich en el protagónico, el cine gozó por 15 años una franquicia que ganó rápidamente popularidad y, a la vez, fue duramente criticada por los fanáticos de la trama original.

Desde su lanzamiento a comienzos de la década de los 2000, la saga cinematográfica causó gran impacto en el género de acción y zombies, sobre todo por la actuación de Jovovich como Alice Abernathy. Muchos años después, la actriz estadounidense de ascendencia rusa ha dejado atrás esa faceta, aunque continúa luchando contra monstruos en su nueva película.

¿Tiene pensado regresar a “Resident Evil”? Como se recuerda, los videojuegos de Capcom han sido inspiración –nuevamente– para próximas producciones cinematográficas y de televisión sean en acción real o no. Si bien, se promete no volver a cometer los mismos errores que la franquicia anterior, no sería tan extraño pensar en un cameo para la inolvidable Alice.

“‘Resident Evil’ es una gran parte de mi vida, en tantos niveles diferentes. Era una gran admiradora del juego. Para empezar, eso es lo que me hizo querer estar en la película. Por eso, siempre me encantaría volver a ese universo. Creo que es un lugar muy divertido para estar, y es una gran realidad”, confesó Milla Jovovich en una entrevista con Comicbook.

La estrella de 45 años admitió que gran parte de su éxito en el cine se debe a las primeras películas que hizo para la franquicia: “Pasé la mitad de mi carrera en ese mundo. Me encantaría ser parte de él nuevamente. Sé que quienquiera que lo esté haciendo se lo pasará en grande, porque es un mundo muy divertido del que formar parte”.

¿QUÉ DIJO EL DIRECTOR DE LA SAGA?

Por otro lado, Paul W. Anderson, quien estuvo detrás de las películas de “Resident Evil”, opinó que logró todo lo que quería con dicha saga en el cine. Su regreso al mundo de los zombies y mutantes parece muy lejano desde que asumió el proyecto de “Monster Hunter”, donde actúa su también esposa Milla Jovovich.

“Hicimos una historia que trajo todo a una resolución, que es lo que siempre quise. Lo hicimos el más grande y exitoso de la franquicia. Y, para mí, ese fue el momento de dejarlo. Hice lo que dije que iba a hacer y estoy inmensamente orgulloso de ello. Y creo que lo logramos, logramos lo que queríamos”, añadió sobre “Resident Evil: Capítulo final”, estrenada en el 2016.

