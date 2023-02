Reese Witherspoon calificó de vergonzoso su breve arresto. | Fuente:

Reese Witherspoon, la protagonista de "Legalmente rubia", no ha tenido problemas en recordar uno de los temas más delicados de su pasado: su arresto policial en el 2013.

Ese año, la actriz de "Big Little Lies" tuvo que pasar unas horas en la celda después de enfrentarse a un policía que multó a su marido por conducir bajo los efectos del alcohol. La detención de la artista se produjo por el intento de coacción que le hizo a la autoridad asegurando que "no sabían con quién estaban tratando" al ser ella una persona muy importante en Hollywood.

Arrepentida por su actitud, Reese Witherspoon pidió perdón públicamente días después. Un hecho que fue recordado en el podcast "I Weigh with Jameela Jamil". La presentadora resaltó la actitud de la actriz y productora al aceptar su error. "Tus disculpas y el sentimiento de vergüenza que mostraste me llegaron completamente. Me gustó mucho tu perdón", le dijo Jamil.

Una situación a la que Reese respondió con "pero hice algo realmente estúpido". "Fue algo muy veregonzoso y tonto", explicó y continuó diciendo la ganadora del Oscar: "Tomé una decisión estúpida pero luego hice lo correcto. Solo soy un ser humano".

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston protagoniza y producen la nueva serie 'The Morning Show'. | Fuente: AFP

Y es que según explicó la protagonista de "Big Little Lies" aprendió mucho de ese error: "Todos somos iguales y todos estamos tratando de encontrar cuáles son nuestras habilidades especiales. Mi habilidad especial es contar historias, pero eso no significa que sea una persona especial".

EN LA TV

Reese Witherspoon regresó a la televisión, de la mano de Jennifer Aniston, con la serie "The Morning Show", que se estrenó el 1 de noviembre del 2019 por Apple TV+. Ellas no solo protagonizan la historia, también la producen.

El resultado es una mirada tensa, humorística y a veces oscura de los bastidores de un programa de noticias matutino ficticio con sede en Nueva York.

Aniston interpreta a una mujer descrita como casi un "arquetipo de Diane Sawyer", icónica presentadora, que se encuentra enfrentada a una joven reportera obsesiva y luchadora encarnada por Witherspoon. (Con información de Europa Press)

Te sugerimos leer