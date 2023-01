Michelle Renaud, actriz de 'Rebelde', genera polémica al revelar que su hijo de 3 años es vegano. | Fuente: Composición

La actriz mexicana Michelle Renaud, que le dio vida a ‘Michelle Pineda’ en la segunda temporada de “Rebelde”, generó una gran polémica en redes sociales luego de revelar que Marcelo, su hijo de 3 años, es vegano.

La artista de 32 años es amante de los deportes y la vida sana, además, su pareja, el exfutbolista Danilo Carrera, también lleva ese estilo de vida; por lo que en su familia están acostumbrados a comer saludable.

Michelle cuida mucho a sus hijos, sin embargo, le ha prestado más atención al menor de ellos y a través de su cuenta de Instagram, comentó a sus seguidores el tipo de alimentación que está llevando el pequeño.

A diferencia de otros niños de su edad, Marcelo no come carne ni ingiere dulces. Para la mexicana, existen dos reglas fundamentales en este hábito ya que hace que el niño esté más “enérgico y despierto”.

“Mi hijo es vegano lo cual yo creo es lo que hace que sea un niño tan despierto y consciente (porque su cuerpo siempre recibe alimentos benéficos y no toxinas y procesados que lo pongan a trabajar en una digestión más pesada)”, comienza su publicación.

A pesar de que ha recibido comentarios negativos, Michelle Renaud confiesa que Marcelo no necesita dulces porque no son buenos y porque “no le hace berrinches por uno”. No obstante, la actriz defiende el tipo de alimentación de su hijo de 3 años.

Los comentarios no se hicieron esperar ya que muchos de sus seguidores aseguraron que un niño necesita de carne y más proteínas para crecer.

“Conozco muchos niños y niñas que NO SON VEGANOS y también son súper despierto y conscientes. Yo creo que no debes generalizar ni comparar”, "Pues mis hijas comen dulces, no son veganas y no se duermen a las 7:30 ¡y aun así son súper despiertas e inteligentes! ¡No puedes generalizar!, “¡Lo que está bien según tú para tu hijo no es lo mismo para los demás!”, escribieron en su post.

