Allisson Lozz, recordada protagonista de “Alegrijes y Rebujos”, se alejó del mundo de la actuación muy joven. En pleno ascenso de su carrera, la exactriz mexicana decidió decirle adiós a esta industria para vivir una vida más tranquila.

Tras convertirse en Testigo de Jehová, casarse con Eliú Gutiérrez y formar una familia con dos hijos, decidió abrir una cuenta de Instagram para promocionar su negocio, sin embargo, se topó con las críticas de sus seguidores quienes le llenaron de comentarios negativos por haberse alejado del mundo del espectáculo.

Por ese motivo, Allisson Lozz decidió enviar un comunicado a través de sus redes dejando en claro su salida de Televisa para que la dejen tranquila.

“No trabajé durante mucho más de 10 años por pánico al trabajo. Lo bueno que mi esposito siempre ha sido supertrabajador y estudioso. Pero yo por ese miedo tan fuerte a lo que tenía en mente que era ‘trabajar’ dejé todo de lado”, reveló.

“Cuando trabajas de niña todo el día y todos los días por casi 8 años, sola, mal y muchas veces maltratada te pueden pasar cosas así”, agregó.

La exactriz mexicana confesó que ser Testigo de Jehová no le impide nada por lo que dejó en claro que eso no fue motivo para dar un paso al costado en el mundo del a actuación: “Mi religión no obliga a nadie a hacer nada, cada quien toma sus decisiones personales actuando de acuerdo a sus principios”, contó.

Para finalizar, Allisson Lozz aseguró que ahora está más tranquila y feliz por tener un trabajo desde hace 5 meses:

“Soy mi propia jefa. Nadie me trata mal ni me levanta la voz. Tengo un negocio que, además de pagarme mucho más de lo que nunca gané en ya saben dónde, me permite cuidar mi salud, me permite enfermarme a gusto, me permite estar mucho más con mi familia y sobre todo me permite dedicarle tiempo a mi espiritualidad y a mi Dios Jehová”, concluyó.

