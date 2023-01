Maite Perroni reveló a un canal de YouTube que ninguno de los integrantes de RBD percibió una ganancia de las mercancías que se vendieron con su imagen. | Fuente: Instagram

Fueron 4 años de gran furor los que vivió el grupo mexicano RBD, cuando del 2004 al 2008 sacaron discos, se fueron de gira y cosecharon un estimable número de fanáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, no todo significó números positivos para los miembros de la banda. Según confesó Maite Perroni, exintegrante del grupo, al canal de YouTube “Peluche en el estuche del Escorpión”, ni ella ni el resto de cantantes lucraron con las mercancías que se comercializaba con sus imágenes.

La intérprete de Lupita Fernández en la telenovela “Rebelde” manifestó que su rostro y el de Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera y Christian Chávez solían aparecer en tazas, playeras, afiches e, incluso, en ropa interior. ¿A dónde fueron esas ganancias? Perroni lo desconoce.

“Había hasta calzones de RBD y no nos tocaba nada”, señaló al youtuber Escorpión Dorado. “Estuvo divertido. Es una etapa muy padre. Fue una experiencia increíble. Además, a los 20 años, vivir eso es algo que no te puedes imaginar”, añadió la cantante.

REENCUENTRO RBD

Al ser consultada por un posible reencuentro musical con sus excompañeros, Maite Perroni indicó que sus colegas están ocupados en nuevos proyectos, sin tiempo para una reunión de RBD o para irse de gira. “Cuando estábamos en el grupo nos decían, ¿y cuándo se va a acabar?”, contó.

Como se recuerda, tras 11 años de su separación y con motivo de las fechas navideñas, los exintegrantes de RBD se reencontraron recientemente en una emotiva reunión que algunos de los miembros no dudaron en compartir en sus redes sociales.

Al respecto, Maite Perroni expresó su felicidad por este acercamiento: “Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola”.

Te sugerimos leer