Celina en RBD anunció su compromiso mediante sus redes sociales. | Fuente: Pinterest

Estefanía Villarreal, más conocida por su papel de Celina Ferrer en la novela mexicana “Rebelde”, anunció en sus redes sociales que se comprometió con su novio israelí Gidi Schwartz.

La pareja ya tenía planes de boda, pero por la pandemia del nuevo coronavirus tuvieron que cancelar todo lo que habían programado. Su matrimonio se iba a llevar a cabo en abril de este año, no obstante, decidieron esperar un poco más.

A pesar de que la crisis sanitaria está afectando a muchos países, Estefanía Villarreal subió una foto con su novio donde sale mostrando su anillo de compromiso. “Y sí, dije sí y lo haré”, se lee en la descripción. En una entrevista con Televisa, la actriz de 33 años contó con detalles cómo fue la pedida de mano que le preparó Schwartz:

“Estábamos en un crucero, organizó todo y no me enteré de nada. Había varios amigos nuestros y fue algo muy raro porque la gente que me conoce sabe que soy súper intuitiva, pero en aquella ocasión no lo noté”, aseguró.

Por otro lado, comentó que todo fue una sorpresa: “Todo sucedió durante la noche elegante. Me llevó a un sitio muy especial del barco y había un par de personas con nosotros; de repente, todo paró y me quedé en shock”, dijo.

Estefanía Villarreal no podía creer que sus amigos estén enterados y se emocionó que de que fueran parte de este evento: “Lo que más recuerdo fue cuando lo vi arrodillado y con el anillo. Mi única reacción fue decirle: ‘You are crazy!’, pero fue muy bello, lloré como nunca y por supuesto, acepté”, concluyó.

Como se recuerda, la artista debutó como actriz juvenil en la novela “Rebelde”. Tras pasar años sin aparecer en televisión, en 2012 el productor Ignacio Sada Madero la invitó a trabajar con él en la telenovela “Un Refugio para el Amor”, en donde interpretó a Soraya Linares; en 2014 participó en el melodrama “Camelia la Texana”, junto a Danna García.

