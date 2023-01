Dulce María, la popular 'Roberta Pardo' en RBD, revela por qué no estará en el reencuentro. | Fuente: Instagram

Después de 12 años, “RBD” ofrecerá un concierto virtual para recordar sus mejores canciones. La novela mexicana se convirtió en un fenómeno y cuatro de los integrantes estarán presentes en este reencuentro.

Entre ellos se encuentran Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, sin embargo, los grandes ausentes son Dulce María y Pancho Herrera. Con el título de "Ser o parecer", en honor a una de las canciones más populares de la agrupación, el espectaculo "es un regalo de Navidad de nuestra parte para los fans", indicaron los artistas a Efe.

Si bien el conductor de “La ciencia de lo absurdo” no ha mencionado nada al respecto, quien sí se animó a explicar el por qué no estará presente, es la popular ‘Roberta Pardo’. En entrevista con el programa “Un nuevo día”, Dulce María habló sobre el reencuentro y comentó por qué no formará parte:

“La verdad es que yo, como les he estado platicando en todos estos meses, estoy enfocada obviamente en la maternidad”, comenzó. La actriz recalcó que lo más importante para ella es la llegada de su hijo:

“Tengo casi siete meses. Pero yo ahorita, por más que quisiera, no podría estar al 100 en algo tan importante como lo que sería un reencuentro”, aseguró. Por su gestación, Dulce María prefiere evitar el riesgo de contagiarse de COVID-19 para no poner en peligro a su bebé:

“Para mí no es un momento para poderme entregar a eso y menos en pandemia, es mucho riesgo”, sostuvo. A pesar de no estar en el concierto virtual, confesó sentirse emocionada de que “RBD” siga siendo un “fenómeno” a pesar de haber pasado más de 10 años desde que comenzó.

Por otro lado, comentó que siempre estará al tanto de la banda y de todo lo que tenga que ver con ella, pero no por ahora: “Sé que vienen sorpresas con todo este proyecto seguramente las hay. Y, yo, bueno, siempre voy a estar ahí orgullosa de todo lo que pase y sea parte de ‘RBD’”, concluyó.

