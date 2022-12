Dulce María consideró que 'está muy romantizado el embarazo y la maternidad'. | Fuente: EFE

La cantante Dulce María afirmó que "está muy romantizado el embarazo y la maternidad", y que se trata de una experiencia personal, llena de momentos satisfactorios y duros a la vez.

"Es una transformación de la mujer muy grande. Es mucho sacrificio, muchos riesgos y sí es una cosa maravillosa y un milagro de la vida, pero a cada mujer le va diferente y es muy personal", expresó la actriz y exintegrante del fenómeno musical RBD.

Dulce María, que en diciembre pasado anunció el nacimiento de su primera hija, confesó que actualmente se encuentra acoplándose a esta nueva etapa personal "viviendo el momento" y disfrutando de la avalancha de emociones que conlleva ser madre.

El hecho ha sido tan impactante en su vida que no descarta que en un futuro dedique su tiempo para escribirle canciones a su pequeña hija, María Paula.

CAMINO INDEPENDIENTE

El trabajo musical de la mexicana dio un giro importante, el año pasado, con los primeros temas de su producción "Origen", un disco lleno de "canciones del corazón".

"Es el primer disco que produzco yo sola de manera independiente. Recopilé composiciones mías que no entraron en discos anteriores porque eran canciones muy personales o que no le parecían muy comerciales (a la discográfica)", mencionó.

Lo que Dulce María más valora en esta nueva etapa es la libertad y honestidad con la que puede crear nueva música así como su autenticidad y su verdadero sentir frente al mundo.

LA NOSTALGIA DE RBD

Para Dulce María el no haber podido estar presente en el reencuentro de RBD fue una lástima, pues confesó que le hubiera encantado haber estado presente, pero por cuestiones de prevención y salud tuvo que dejar atrás el proyecto al que tanto cariño le tiene.

"Definitivamente yo no estaba en un momento para poder dar lo mejor de mí como me gusta darlo y como lo di en el grupo, sí me hubiera gustado mucho ser parte pero no fue el momento bueno para mí", mencionó.

Además, la cantante de "Inevitable" confesó que no tuvo oportunidad de ver en su totalidad el concierto pues se llevó a cabo su proceso de recuperación, pero que está dispuesta a participar en algún otro proyecto de RBD en un futuro.

"Es bonito que la gente siga recordándonos y que sea importante para ellos", reiteró. (EFE)

