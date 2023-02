RBD: Dulce María revela la crisis personal que sufrió tras la separación de agrupación | Fuente: Instagram

Dulce María, protagonista de la telenovela rebelde e integrante de la agrupación RBD, contó pasajes desconocidos de su vida durante y después de exitosa etapa de la banda juvenil a la cual pertenecía. En entrevista para el programa “Hoy” de la cadena Televisa, la cantante confesó que sufría por estar alejada de su familia.

La cantante mexicana reveló que cuando la telenovela llegó a su fin entró en una crisis. “Para mí fue muy fuerte porque no hubo ese duelo que yo necesitaba. Son tantas cosas que se mueven, que cambian en tu vida, Cuando terminó a novela me entró una crisis en la que solo quería estar en mi cama, quería estar en mi casa, ver a mi familia, estar acostada”.

Asimismo, Dulce María señaló que aquel tiempo en que la novela y el grupo RBD eran populares, no todo era “tan bello” como se mostraba frente a las cámaras. “Más allá de creerme mucho, fue un boom en mi carrera, en un momento de mi vida en el que te conocía todo el mundo, pero emocionalmente era mucha soledad”, comentó la actriz en la entrevista.

Debido al éxito que tenía RBD, Dulce María asegura no podía tener “una vida normal”, ya que no podía ir a casa. Algo que la cantante lamenta mucho. Dijo también que, pese a la tristeza, no se permitía caer en depresión.

“Lo que hacía salir, Si te estabas deprimiendo tenías que salir al escenario, hacer las cosas. No había forma, tenías que ser fuerte, o ser fuerte. Escribía mucho, era mi forma de desahogarme, de entender que estaba pasando conmigo, de no perder lo que yo soy, lo que yo quería”.

Actualmente Dulce María está en planes comprometida con Paco Álvarez. Ninguno ha dado detalles de dónde será su luna de miel, pero en la revista "Quién" contaron que piensan en algún destino de playa.

