Christopher Uckermann espera reencuentro de 'RBD' en los escenarios. | Fuente: Difusión

Christopher Uckermann confesó su deseo de reencontrarse con sus compañeros de ‘RBD’ ya que la agrupación mexicana y la serie hizo que los integrantes saltaran a la fama. El joven actor aseguró en sus redes sociales que le gustaría subir a un escenario con sus amigos y cantar con ellos los temas de la banda.

"Para los que me preguntan o que siempre han preguntado ‘¿te gustaría algún reencuentro en algún momento? Digo ahorita estoy muy feliz de que salga el catálogo y hace unos días venía pensando… Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario”, dijo en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram.

Estas declaraciones emocionaron a sus fanáticos y más en estos tiempos en los que la música de ‘RBD’ regresa a las plataformas musicales como Spotify. Sus álbumes ‘Rebelde’, ‘Celestial’, ‘Nuestro Amor’, ‘Empezar Desde Cero’ y ‘Para Olvidarte De Mí’, el álbum en inglés ‘Rebels’ y las ediciones en portugués ‘Celestial Versao Portugues’, ‘Nosso Amor Rebelde’ y ‘Rebelde Edição Português’ estarán disponibles desde este jueves 3 de septiembre.

El mismo Christopher Uckermann aseguró que sus protagónicos en la televisión se lo debe a ‘Diego Bustamante’: “Ya me gustaba la música pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a ese mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando”, comentó.

FENÓMENO RBD

“RBD” saltó a los escenarios el 4 de octubre de 2004 con el lanzamiento de su disco debut ‘Rebelde’, que rápidamente alcanzó Disco de Diamante y Disco de Oro en México por las altas ventas, impactando además en Brasil y Ecuador con Disco de Oro, así como Triple Platino en Colombia y Platino en Chile.

Desde su país natal, Colombia, Perú y Chile, hasta Italia, Turquía, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y España, la banda logró romper la barrera del idioma e imponer récords, siendo el primer grupo de habla hispana en llenar en su totalidad el Estadio de Maracaná de Brasil en 2006, como artista principal; además de ser la banda latinoamericana más taquillera y vendedora por los más de 10 millones de discos vendidos a nivel mundial, y los más de 10 millones de boletos en su tour alrededor del mundo.

