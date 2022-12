Anahí compartió con sus seguidores cómo luce a dos semanas de dar a luz a su segundo hijo. | Fuente: Instagram / Anahí

Emiliano es el segundo hijo de Anahí Puente, exintegrante de RBD, y su esposo Manuel Velasco. El bebé nació el 2 de febrero, luego de 37 semanas de embarazo. “Gracias a Dios, ¡estamos perfectamente los dos!”, dijo en su momento la actriz.

A dos semanas de haber dado a luz, quien dio vida a Mía Colucci en la telenovela mexicana “Rebelde” decidió mostrar cómo luce después de haber dado a luz. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“¡Ahí vamos!”, escribió en un ‘story’ de su cuenta de Instagram, en el que enseña su vientre antes de alumbrar a su bebé y después de ello. En ambas imágenes, además, viste ropa deportiva, aunque en la segunda fotografía su barriga puede verse totalmente plana.

UN PARTO SIN COMPLICACIONES

De acuerdo con Anahí, dar a luz a Emiliano no trajo mayores complicaciones. “¡Fue un parto hermoso!”, publicó en su cuenta de Instagram luego del parto.

En su podcast “Están ahí”, la también cantante reveló algunos detalles de este proceso. “Salió de verdad muy rápido. Sale medio cuerpo del bebé… de la cintura para arriba, y me dice [el doctor]: ‘¿Quieres sacar a tu bebé?’. Ni lo pensé”, relató.

Según la exRBD, fue ella misma la encargada de extraerlo hasta cargarlo. “Yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos. Es que les cuento esto y no les puedo explicar la emoción que me da el recordar ese momento, no se me va a olvidar nunca en mi vida”, expresó.

