El rapero R. Kelly enfrenta nuevos cargos por sobornos para falsificar documentos de identidad en relación con su matrimonio con la estrella pop Aaliyah. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kamil Krzaczynski

El cantante estadounidense R. Kelly se declaró inocente de los cargos de soborno presentados en su contra, en relación con el matrimonio que contrajo en 1994 con la estrella del pop Aaliyah, que entonces tenía 15 años. El abogado de Kelly transmitió en la sala de una corte de Nueva York la declaración del exitoso músico, mientras el acusado observaba el proceso judicial por videoconferencia desde la prisión de Chicago en la que se encuentra, indicaron los medios locales. La vista se produce después de que fiscales del Distrito Este de Nueva York anunciaran, el pasado 6 de diciembre, nuevos cargos contra Kelly, que incluían sobornos para conseguir un documento de identidad falso. De acuerdo con las fechas mencionadas en los escritos judiciales, los documentos estarían relacionados con su boda con Aaliyah en 1994 cuando esta aún era una menor de edad.

LOS SOBORNOS DE R. KELLY

Los sobornos se habrían producido el 30 de agosto de 1994, un día antes de que Kelly, que entonces tenía 27 años, se casara con Aaliyah, un matrimonio organizado por él y que fue anulado pocos meses después debido a la presión ejercida por los padres de la adolescente. En la acusación, sin embargo, no se revela para quién era el documento falso y se utiliza el nombre "Jane Doe", usado para las personas que se quiere mantener en el anonimato. Aaliyah falleció después en un accidente de aviación en 2001 a los 22 años, tras completar el rodaje del videoclip de su canción "Rock the Boat", y nunca confirmó los rumores sobre las acciones ilegales relacionadas con el enlace. La semana pasada, el abogado de Kelly en Nueva Jersey, Douglas Anton, tildó las acusaciones de "ridículas y absurdas", y ya anunció entonces que se declararía inocente. "Él no tendría ni la más mínima idea de cómo conseguir (los documentos falsos) ni de cómo enseñar a alguien la manera de hacerlo", dijo el abogado. El cantante ya se declaró inocente de más de una docena de cargos por crímenes sexuales presentados en su contra en dos cortes federales y dos cortes estatales de EE.UU. En el caso de la corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, se incluyen acusaciones de crimen organizado, secuestro, trabajos forzados y explotación sexual. Desde el pasado mes de julio, R. Kelly se encuentra en una prisión federal de Chicago por cargos federales en los que se ha incluido además pornografía infantil.

(Con información de EFE).