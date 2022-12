Quentin Tarantino y su esposa Daniella Pick se convirtieron en padres por primera vez este 22 de febrero. | Fuente: Instagram

Tras anunciar en agosto del año pasado que su esposa estaba embarazada, Quentin Tarantino y Daniella Pick se convirtieron en padres por primera vez este sábado. Así lo anunció el portal de espectáculos TMZ, luego de que un representante del aclamado director confirmara esta noticia.

“Daniella y Quentin Tarantino están felices de anunciar el nacimiento de su primer hijo. Un bebé nacido el 22 de febrero de 2020”, dijo al mencionado medio estadounidense. De acuerdo con los informes, el bebé de la pareja nació en Tel Aviv (Israel), ciudad natal de su madre.

El director de “Once Upon a Time In Hollywood”, de 56 años, se casó con la modelo Daniella Pick, veinte años menor que él, durante una ceremonia privada en el 2018, luego de haberse conocido en el 2009, durante la producción de “Inglorious Bastards”.

Quentin Tarantino y Daniella Pick se casaron en el 2018, en una ceremonia privada en Los Ángeles. | Fuente: Instagram

LA BODA

El director de “Pulp Fiction” y su novia anunciaron su compromiso en setiembre del 2017, en una reunión en Nueva York a la que acudieron los actores Bruce Willis, Samuel L. Jackson y la protagonista de “Kill Bill”, Uma Thurman.

La esperada ceremonia se realizó en una íntima reunión en la ciudad de Los Ángeles, en noviembre del 2018. La modelo vistió un vestido blanco con los hombros descubiertos y una delicada tiara, mientras que Tarantino se fue por lo clásico y lució un traje negro simple.

Cabe recordar que el famoso director de cine nunca ha estado casado, pues aseguraba que el trabajo tenía el monopolio de su tiempo. El amor parece haber hecho que cambie de opinión.

Te sugerimos leer