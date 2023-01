Jonathan Van Ness y las revelaciones en su autobiografía 'Over The Top'. | Fuente: Instagram

Jonatha Van Ness es uno de los famosos estilistas que forma parte del sintonizado programa de Netflix “Queer eye”, en el que cinco expertos en moda y estilo ayudan con su talento a hombres y mujeres que los necesitan.

La fama que le ha traído este programa ha llevado a que decida publicar una autobiografía llamada “Over The Top”, que saldrá a la venta el 24 de setiembre en Estados Unidos. En ella, el popular estilista hace una serie de confesiones: revela que fue sexualmente abusado cuando tenía solo cuatro años, y que lidió posteriormente con el trauma consumiendo metanfetamina.

Autobiografía de Jonathan Van Ness, 'Over the top'. | Fuente: Instagram

Su adicción a esta droga llevó a Van Ness a ir a rehabilitación en dos oportunidades, pero este no ha sido el único problema al que se tuvo que enfrentar, ya que cuando tenía 25 años empezó a sentir síntomas similares a la gripe y sufrió desmayos. Cuando fue a la clínica a realizarse exámenes, descubrió que era VIH positivo. Un ex novio lo habría contagiado.

"Ese día fue tan devastador como pensarías que podría ser", escribió en su libro, al que ha tenido acceso The New York Times. "Se me ocurrió que todo lo que he pasado me preparó para este momento. Para ser lo suficientemente fuerte para compartirlo en mis propios términos. Parte de eso es procesar lo que pasó, pero la parte más grande es que yo quería hacer algo para mover la conversación hacia un lugar significativo alrededor del VIH/Sida, y cómo es vivir con VIH, y humanizar y normalizar varias de las cosas de las que hablo", confesó en diálogo con The Guardian.

Para el protagonista de “Queer Eye” fue difícil realizar esta confesión en su libro, pues se preguntó cuando se encontraba escribiéndolo si realmente quería hablarle al mundo de su situación. Pensó, entonces, en que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump “ha hecho todo lo posible para tener la estigmatización de la comunidad LGTBIQ+”, por lo que consideró importante tocar el tema.

UNA VIDA DIFÍCIL

Pasar por un abuso sexual cuando era muy joven lo llevó a desarrollar un trauma, pero a pesar de que pasó por duros momentos debido a su orientación sexual durante la secundaria, se convirtió en el primer porrista hombre de su escuela.

A pesar de que intentaba salir adelante y de que conversó con su madre acerca del bullying del que era víctima en su escuela, durante su adolescencia tuvo actitudes autodestructivas y llegó a buscar sexo con hombres mayores a través de internet.

