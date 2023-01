Priyanka Chopra y Nick Jonas tendrán su propio 'reality'. | Fuente: AFP

¿Quién no recuerda la espectacular boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra? Hace un año, la pareja contrajo matrimonio en la India después de una semana de celebraciones de lo más diversa. Los actores se preocuparon por unir las costumbres familiares, culturales y religiosas de ambos en una fastuosa boda. Entre los episodios más memorables, destacó la espectacular competencia de baile que organizaron ambas familias la noche previa al enlace, llamada sangeet.

Ahora, el matrimonio, de la mano de la plataforma de video Amazon, van a organizar un 'reality' en el que parejas que estén a punto de casarse puedan vivir su propio sangeet días antes del enlace. Priyanka Chopra compartó la noticia en sus redes sociales, seguido del siguiente mensaje: "En nuestra boda, nuestras familias se unieron para realizar un sangeet. Una actuación (estilo competencia de baile) que celebró nuestra historia de amor, uno de los instantes más inolvidables de ese momento tan especial de nuestras vidas", comenzó la actriz y modelo.

"Nick Jonas y yo estamos emocionados de anunciar un nuevo proyecto, actualmente sin título (¡todavía estamos trabajando en él!), que celebra el amor y la magia proveniente de amigos y familiares que se unen a través de la música y el baile la noche antes de una boda. Es nuestro Sangeet Project. Feliz primer aniversario, cariño. Es nuestro primero juntos", añadió la artista, explicando que todas las parejas que vayan a contraer matrimonio a partir de marzo del 2020 pueden participar en el proceso de selección.

Ahora solo nos queda saber qué papel tendrán Priyanka y Nick dentro del programa. ¿Les veremos ayudar a los novios con los nervios antes de la boda?

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Priyanka Chopra reveló que todo se dio a través de las redes sociales. "Él me envió un DM [mensaje directo en Twitter] en realidad. ¡Muy millenial nosotros!", dijo, hace casi un año, a Ellen DeGeneres. "Me escribió en Twitter diciendo que había escuchado de amigos en común que debíamos conocernos", sostuvo la actriz. Después de leer el mensaje, ella pensó que sí era buena idea.

¿Y que sabía sobre Nick Jonas antes de conocerse? ¿Era fan de los Jonas Brothers? Sorprendentemente, no. "En realidad, no sabía mucho sobre ellos. Digo, todos conocían a los hermanos Jonas”, alegó para luego continuar. "Simplemente yo no sabía de su música. Conocía algunas canciones, pero no sabía mucho sobre ellos", agregó.

Así fue la boda de Priyanka Chopra y Nick Jonas. | Fuente: Instagram

LAS BODAS

Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron la llamada "boda del año" en India, a fines del 2018, que incluyó cinco días de eventos y fuegos artificiales. Las primeras fotos de la ceremonia fueron compartidas por la pareja, en Instagram, con las frases "el día más feliz de mi vida" y "para siempre comienza ahora".

La boda cristiana se realizó, el pasado 1 de diciembre, en el palacio de Umaid Bhawan en la ciudad de Jodhpur. Paul Kevin Jonas, padre del músico, ofició el enlace.

Al matrimonio de Nick Jonas y Priyanka Chopra le siguió una fastuosa recepción a la que asistieron 225 invitados entre los que estuvieron los hermanos Jonas: Frankie, Kevin y Joe.