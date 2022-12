'No somos una familia racista', dice el príncipe William. | Fuente: EFE

El príncipe William, nieto de la reina Isabel II y segundo en la línea de sucesión a la corona británica, rechazó este jueves las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex, al afirmar que "no somos una familia racista".

El duque de Cambridge hizo esta breve afirmación durante una visita a una escuela en el este de Londres, donde le preguntaron por la entrevista que su hermano, el príncipe Harry, y su cuñada, Meghan Markle, concedieron a la presentadora Oprah Winfrey.

En ese programa, divulgado el domingo en EE.UU. y el lunes en el Reino Unido, la duquesa, que es mestiza, reveló que un miembro de la familia real no identificado cuestionó en su día el color de la piel del hijo de la pareja, Archie, de casi 2 años de edad.

Al serle preguntado en la escuela si había hablado con su hermano después de la entrevista, el duque de Cambridge contestó: "No, todavía no he hablado con él pero lo haré".

En un mensaje conciliador, el palacio de Buckingham señaló el martes que la familia real estaba "entristecida" tras conocer el sufrimiento de los duques de Sussex y reconoció que los problemas que estos expusieron en la televisión estadounidense eran "preocupantes, especialmente el del racismo".

Las declaraciones de Meghan Markle

Oprah Winfrey consultó a Meghan Markle respecto al racismo del que se especulaba entre los integrantes de la realeza y fue aquí donde la actriz y el príncipe Harry revelaron lo que sucedió dentro de la Familia Real Británica

Meghan, quien es afroamericana, dijo que su esposo Harry reveló las preocupaciones de su familia sobre el tono de piel de Archie, así como la seguridad a la que tendría derecho, antes de su nacimiento el 6 de mayo de 2019. Dichos comentarios se dieron dentro del entorno familiar.

“Puedo darte una respuesta sincera. En los meses en los que estaba embarazada, todo alrededor al mismo tiempo… Tuvimos esa conversación de que no tendría seguridad o un título. También hubo preocupaciones de qué tan oscura sería su piel cuando naciera”, confesó con la voz entrecortada. (Con información de EFE

