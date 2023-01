Una nueva publicación demostraría el quiebre de la relación entre los Fab Four, como se les llamaba a William, Harry, Meghan y Kate. | Fuente: AFP

El príncipe Harry y Meghan Markle podrían ser nuevamente un problema para la imagen de la realeza británica, después de que se anunciara la próxima publicación del libro “Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una Familia Real moderna”, en el que se contarán detalles sobre la renuncia a sus funciones reales.

La Familia Real británica vuelve a estar en el ojo de la tormenta, poco después que se destaparan las relaciones entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein, magnate estadounidense acusado de pedofilia. Esta vez, una nueva información podría ser un duro golpe para el príncipe William, futuro heredero a la corona.

Según The Sun, “Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una Familia Real moderna” —escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand— recoge los testimonios de los duques de Sussex quienes habrían tildado de “insensibles” al príncipe William y su esposa Kate Middleton.

Incluso, serían centro de acusaciones tan fuertes como boicotear la renuncia a sus funciones reales de Harry y Meghan Markle, hace unos meses. Sin duda, esto quiebra la posibilidad de volver a ver a los 'Fab Four' (Los fabulosos cuatro), el nombre que recibían los príncipes y sus esposas por parte de la prensa, debido que ahora su distanciamiento es más claro.

MÁS PERJUDICIAL QUE LA ENTREVISTA A LADY DI

“En la familia real preocupa que William, especialmente, sea retratado con una mala imagen. Este tipo de escaramuza familiar no debería estar ahí fuera, en público. Esto no debería pasarles a los futuros monarcas. El libro podría ser lo más perjudicial para la Familia Real desde la entrevista de Diana con Martin Bashir”, detalló una fuente de The Sun sobre el libro.

Como se recuerda, antes de su trágico accidente, la princesa Diana reveló que el príncipe Carlos le fue infiel en varias ocasiones. En ese sentido, esta nueva publicación -que detallará nueva información sobre la salida de la realeza del príncipe William y Meghan Markle- podría ser más explosiva para la realeza británica que dicha entrevista.

“Encontrando la libertad: Harry y Meghan y la formación de una Familia Real moderna”, del británico Omid Scobie y la estadounidense Carolyn Durand, se publicará el 11 de agosto.

