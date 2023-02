El príncipe Harry contó su verdad en una cena de caridad en el restaurante The Ivy, en el barrio de Chelsea. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Stefan Rousseau

La noticia que remeció la corona británica fue la renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a su título como Duques de Sussex. La pareja decidió mudarse a Canadá con su hijo Archie Harrison y trabajar para solventar sus gastos.

Mucho se dijo sobre los posibles motivos por los que el hijo de Lady Di tomó dicha decisión; sin embargo, en una cena de caridad en el restaurante The Ivy, en el barrio de Chelsea, el esposo de la exactriz decidió acabar con los rumores sobre su renuncia a la realeza:

“Antes de comenzar, debo decir que solo puedo imaginar lo que puede haber escuchado o leído en las últimas semanas, así que quiero que escuchen la verdad de mí boca tanto como pueda compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry”, comienza su discurso.

Además, se animó a bromear sobre cómo reaccionaron sus seguidores cuando se enteraron de que se casaría con Meghan Markle:

“He crecido sintiendo el apoyo de muchos de ustedes, y vi cómo recibían a Meghan con los brazos abiertos mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida. Finalmente, el segundo hijo de Diana se enganchó, ¡hurra!”.

El príncipe Harry confesó que era necesario alejarse y la decisión no fue tomada de la noche a la mañana, sino que lo pensaron bastante:

"Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados. Teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones (...) No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción”.

Aseguró que alejarse de la realeza les ha servido para llevar una mejor vida y solo buscan la tranquilidad de Archie:

“El alejar a mi familia de todo lo que he conocido es un paso a una vida más tranquila, nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la Reina, cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí por tanto tiempo, pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas. Ha sido un honor servirles, así que para nosotros muchas cosas no cambiarán, también ha sido un privilegio conocerlos y recibir su apoyo con la llegada de nuestro hijo Archie”.

El príncipe Harry asegura que reina Isabel II lo apoyó desde un principio y por eso le mandó palabras de agradecimiento:

“Siempre tendré el mayor respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecido con ella y con el resto de mi familia por el apoyo que nos han brindado a Meghan y a mí en los últimos meses”.

El esposo de Meghan Markle reiteró más de una vez que no se alejó de su familia en Gran Bretaña; al contrario, tienen buena relación, pero no era viable seguir sirviendo a la reina y al ejército sin recibir fondos públicos, por lo que tomó la decisión de llevar “una vida más pacífica”.

Al finalizar su discurso, agradeció a todas las personas que trabajaron para él y recibió el aplauso de todos los asistentes.

