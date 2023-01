Prince Royce reveló que tiene coronavirus. | Fuente: EFE

El artista Prince Royce reveló que ha sido diagnosticado con el coronavirus y que ha sufrido algunos síntomas característicos, aunque ha podido manejar el malestar en casa."Solo porque seas joven no quiere decir que no te va a dar", expresó el cantante en una entrevista con la prensa estadounidense."Espero que mi historia pueda educar a la juventud, a la gente que está tratando de salir este fin de semana (en EE.UU.) por el feriado [el 4 de julio, se celebra del Día de la Independencia], a la gente que está yendo a bares porque están abiertos", señaló Prince Royce."No sean egoístas cometiendo los mismos errores que probablemente yo cometí", alertó el artista, de 31 años, quien recibió el resultado positivo de la prueba de la enfermedad hace 12 días.

¿CÓMO SE CONTAGIÓ?

El popular 'príncipe de la bachata' contó que pasó en total reclusión, en su casa en Miami, los primeros meses de la pandemia, acompañado de su esposa, la actriz Emeraude Tobia. Cuando el gobierno del estado de Florida comenzó a aliviar las restricciones salió dos noches a cenar."Estuve en casa todo este tiempo y salí a algunos restaurantes porque las cosas abrieron y pensé: 'bueno, Florida no ha estado tan mal, Nueva York es donde está el problema'. Caí y creo que mucha gente puede caer y va a caer con ese cuento. Eso me hizo pensar 'necesito salir y contar mi historia'", dijo el artista.el

EL MIEDO DE CONTAGIAR A OTROS

"Es tan frustrante ver gente en los supermercados sin una máscara. Es tan frustrante ver gente siendo irresponsable y no protegiendo a los demás", reconoció al explicar por qué decidió revelar su contagio.Prince Royce decidió hacerse la prueba hace unas dos semanas, cuando comenzó a sentirse mal con un fuerte dolor de cabeza y una fiebre de 38,3 grados.Aunque se ha sentido débil y fatigado, el artista manifestó que el momento en el que se sintió peor fue cuando pensó que podía haber contagiado a su esposa, quien había viajado dos días antes al estado de Texas, a visitar a su madre y a su abuela."No puedo imaginar lo que hubiera pasado si se lo hubiera pegado a mis padres o si mi esposa se lo hubiera pegado a su abuela. Y tengo suerte. Soy muy afortunado de no habérselo pegado a nadie, espero", indicó. (Con información de Efe)

Te sugerimos leer