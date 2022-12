Raphael sobre el reguetón: 'No es un género para presumir de él'. | Fuente: Premios Platino

Raphael es elegante hasta para bromear. El músico español tiene más de 60 años de trayectoria artística y cautiva a públicos de distintas edades. Galardonado con el Premio Platino de Honor, el legendario intérprete de "Mi gran noche" no duda en responder sobre su vigencia en la industria musical y habla sobre los nuevos géneros.

"Yo no menosprecio a ningún género pero ese (el reguetón) no es lo mío. ¿Quién sabe si me atrevería con el reguetón? Aunque no es un género para presumir de él. Con lo que sé de la música por mi trayectoria, eso sí, si tuviera que hacerlo, lo haría como nadie", dijo entre risas.

Para el artista, el recorrido artístico hace la diferencia al ejecutar cualquier género y ayuda a construir un legado. “Los legados se van haciendo con lo que vas construyendo (en tu carrera). Tampoco creo que vaya a dejar algún legado. Si la gente me quiere y continua así a través del tiempo, seguro alguien hablará bien de mí a sus hijos y nietos. Ese el legado perfecto", comentó.

"MI GRAN NOCHE"

Raphael también compartió una curiosa anécdota que vincula a uno de sus temas más famosos: "Mi gran noche".

"Esa melodia era original de Salvatore de Amato y a mí me interesó poder grabarla. Rafael de León, un gran amigo mío, me dijo: 'no puedes cantar esa letra, déjame reescribirla y no me pagues nada'. Y así fue, así nació 'Mi gran noche'", contó.

Con arreglos de Manuel Alejandro, su compositor y amigo, "Mi gran noche" se convirtió en uno de sus temas emblemas, cantados casi religiosamente desde 1967 (fecha de su lanzamiento) en cada una de sus giras.

