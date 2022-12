Jennifer Aniston y Reese Witherspoon compartieron roles durante la sexta temporada de 'Friends'. | Fuente: IMDB

Alguna vez, las actrices Reese Witherspoon y Jennifer Aniston fueron hermanas. Por supuesto, ocurrió en una ficción durante la sexta temporada de la popular serie televisiva "Friends", donde ambas compartieron roles como Jill Green y Rachel Green, respectivamente, dos hermanas que se enfrentan por los coqueteos de la primera con Ross Geller (David Schwimmer), el exnovio de la mayor.

Sin embargo, luego de dos episodios, Reese Witherspoon no volvió a aparecer en la serie noventera, pese a que los productores le ofrecieron un papel fijo gracias al éxito del capítulo. ¿Cuál fue el motivo por el cual Witherspoon marcó esta distancia con "Friends"? Según confesó la actriz de "Legalmente Rubia" a la agencia estadounidense Associated Press Entertainment, fue por miedo a tratar con las audicencias durante un rodaje en vivo.

MIEDO A LA AUDIENCIA

Durante la entrevista, Witherspoon y Aniston fueron consultadas sobre cómo sobrellevaban actuar en vivo frente a una audiencia. “Jennifer es muy buena rodando delante del público en un estudio. Eres muy buena, de verdad”, afirmó Reese en la conversación. “Tú también lo eres, lo que pasa es que te olvida de eso porque te bloquea el miedo”, respondió Aniston.

Frente a esa respuesta, Witherspoon decidió confesar: “Por eso no lo he vuelto a hacer nunca más. ¿Sabías que me pidieron [los productores de "Friends"] que regresara y dije que no podía hacerlo? Estaba muy asustada". Una sorprendida Aniston la amonestó con un: "¡Cómo pudiste!", pero, a continuación, señaló que actuar en teatros la ayudó a combatir el miedo escénico.

Como se recuerda, ambas actrices volverán a compartir roles en la serie "The Morning Show", que se transmite desde el 1 de noviembre por la plataforma de streaming Apple TV+. Asimismo, el portal The Hollywood Reporter anunció que los seis protagonistas de la recordada serie "Friends", junto a los creadores de la comedia, están en negociaciones para un reencuentro que se emitirá por HBO Max.

