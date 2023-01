Las hermanas se fueron a las manos en el último capítulo de la temporada del reality show. | Fuente: Composición

Durante la transmisión de uno de los últimos capítulos del reality show 'Keeping up with the Kardashians' se observó a las hermanas Kim y Kourtney tener una discusión verbal que incluso llegó a las manos. La pelea física terminó con lágrimas y rasguños.

Usuarios en redes sociales han comentado el hecho e incluso han tomado bandos. Sin embargo, muchos se preguntaron cuál había sido el motivo que llevó a que las hermanas, que siempre se han mostrado unidas, tuvieran una pelea de este tipo.

En las imágenes se puede observar a Khloe Kardashian, la supermodelo Kendall Jenner, Kim Kardashian y Kourtney reunirse en el dormitorio de la primera para discutir sobre las actitudes que tuvo su madre, Kris Jenner, en las útimas semanas.

Pero esta discusión dio un giro cuando la esposa de Kanye West mencionó que a su hermana mayor, Kourtney, no le interesan los temas familiares.Y es que esta última había estado faltando a las grabaciones del reality show ya que se había cansado de mostrar su vida privada a las cámaras.

Desde el momento en el que Kourtney informó sobre su decisión de ya no ser parte del reality show, Kardashian West empezó a ser sumamente crítica con su hermana. "Los días que Kourtney simplemente decide no venir a trabajar, Khloe y yo tenemos que exponer más de nuestras vidas porque tenemos que cumplir con una pauta para terminar de grabar", señaló la empresaria.

Por otro lado, tras la fuerte discusión, Kourtney señaló estar cansada de la forma en la que tiene que ser criticada cuando ella ya había decidido no ser parte del reality. "No comprendó por qué me tienen que juzgar cuando quiero llevar otro estilo de vida", expresó Kourtney durante su confesionario.

Si bien esta también indicó que su salida del reality se debe a que ya no quiere exponer su vida privada, también indicó que ahora se quiere dedicar criar a sus tres hijos. “He decidido pasar más tiempo dedicándome a ser madre y concentrar en ello casi toda mi energía”, señaló para el portal Entertainment Tonight.

