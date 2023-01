Pink y Carey Hart se dedicaron emotivos mensajes en redes sociales al celebrar sus 15 años de unión matrimonial. | Fuente: Instagram / Pink

El 7 de enero, la cantante Alecia Beth Moore, conocida por su nombre artístico Pink, celebró 15 años de casada con el piloto de motocross Carey Hart. A través de sus redes sociales, la pareja se dedicó emotivos mensajes.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió con sus más de 8 millones de seguidores una serie de fotografías que captan los años que ha pasado junto a su esposo. En la leyenda, escribió al inicio: “15 años. Orgullosa de nosotros, bebé”.

“Mira, a veces ser terco vale la pena. Qué viaje tan salvaje ha sido, una vez que aprendimos cómo permanecer en nuestra línea de carrera. Por lo menos los próximos 15 meses, jajaja. Te amo y amo a nuestra familia”, añadió Pink en su publicación.

Pink y Carey Hart empezaron su relación hace 19 años y contrajeron matrimonio en el 2006. Fruto de esa unión son su hija Willow, de 9 años, y su hijo Jameson, de 4.

LA RESPUESTA DE CAREY HART

Por su parte, Carey Hart también tuvo algunas palabras para su esposa en el día de su aniversario. También desde su cuenta de Instagram, el motociclista compartió un videoclip en el que aparece Pink bailando sobre una embarcación, con una sonrisa de oreja a oreja.

“¡15 años con esta mujer increíble!”, escribió el piloto en la leyenda. “No hay otra mujer con la que me gustaría pasar por este mundo loco que no seas tú. Gracias por ser una gran amiga, esposa, madre y persona”, añadió.

La duración del matrimonio Pink-Hart se debe, según dijo la cantante en septiembre de 2020, a la consejería matrimonial que tuvieron para mantener el compromiso. “El matrimonio es horrible, maravilloso, consuelo y rabia”, señaló entonces.

"La gente se ríe de nosotros porque estamos peleando o riendo. Ponen los ojos en blanco cuando hablamos de terapia", añadió.

