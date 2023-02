Sandra Reyes, actriz de 'Pedro el escamoso', revela la crisis económica y laboral que vive por la pandemia. | Fuente: Twitter

“Pedro el escamoso” fue una de las novelas colombianas más famosas en el 2001 y muchos de sus actores se volvieron reconocidos desde esa producción. Una de ellas es Sandra Reyes, actriz que le dio vida a Paula Dávila, quien a casi 20 años de ese éxito, reveló que se encuentra desempleada y endeudada.

En conversación con el medio “Las 2 Orillas”, la artista aseguró que la pandemia por la COVID-19 le ha afectado económica y laboralmente. También, que su falta de trabajo se debe a que no hay convocatorias por la crisis.

“La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”, señaló Reyes.

Una de las últimas producciones en las cuales formó parte fue “Cartel de los Sapos”, en el 2008, y confesó que desde ese momento vive de sus ahorros porque desde hace dos años no ha encontrado empleo.

“Yo he durado hasta dos años sin trabajo, pagando arriendo, salud, todo lo que tiene uno que pagar. Yo en este momento estoy endeudada como nunca en mi vida, y la gente cree que, pues yo nado en millones, y no. Realmente es duro”, contó.

Como se recuerda, Sandra Reyes recibió el premio a mejor actriz en los Premios TVyNovelas, a pesar de ello y su gran trayectoria, la actriz vio afectada su carrera por las dificultades que está viviendo Colombia.

A ello, se suma otra revelación de la artista quien dijo que los actores no reciben regalías por las producciones en las que han trabajado ni por las repeticiones.

