Paulina Rubio y su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera tuvieron una nueva audiencia en la Corte de Familia de Miami por medio de videoconferencia ya que no pueden asistir físicamente debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Ambos se enfrentaron nuevamente por la custodia de su hijo Andrea luego de que la intérprete de “Ni una sola palabra” se sometiera a una prueba toxicológica a la que la mexicana hizo por voluntad propia.

Después de obtenerlo, se supo que Paulina Rubio dio positivo a consumo de cannabis en febrero de este año. ¿Por qué optó por realizarse dicho examen? La razón fue porque Nicolás ‘Colate’, la acusó de consumir drogas.

Sin embargo, el caso dio un giro de 180° ya que este resultado podría beneficiarla. Max Leinoff, abogado de la cantante aseguró que no consumió sustancias ilegales como la cocaína, estupefaciente que su expareja aseguraba que había inhalado: "La señora Rubio se encontraba en California en febrero por la entrega de los Óscar y legalmente consumió marihuana cuando estuvo ahí”.

El abogado de Paulina Rubio presentó en la videoconferencia el resultado y recalcó que se encontró THC en su cuerpo, una sustancia hallada en la marihuana. Spencer Multack, juez que lleva el caso en Miami, confesó que sospechó que "La chica dorada" había consumido cocaína, no obstante, agradeció que no fuera así:

“Acepté el análisis de drogas como evidencia y me alegra saber que el organismo de la señora estaba limpio; sin embargo lo que dice de que hay sustancias legales en California me hace estar alerta en la Corte al saber que lo que vi no fue lo que yo pensé y eso está bien".

Multack modificó la restricción para Rubio y Vallejo de ingerir bebidas alcohólicas y mantuvo activa al agente que supervisa las convivencias que ambos padres tienen con Andrea Nicolás, su hijo de 10 años. La expareja se volverá a ver las caras el 22 de julio para discutir sobre la realización de la prueba psicológica por parte de Paulina Rubio.

