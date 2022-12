Patrick Stewart reveló la increíble anécdota de cómo conoció a Lionel Messi. | Fuente: Instagram

El actor de Hollywood Patrick Stewart, reconocido por su trabajo en la serie de "Star Trek" y en las cintas de "X-Men", contó la increíble anécdota de cómo conoció al futbolista del Barcelona, Lionel Messi.

El intéprete del Profesor X, en el universo de películas de "X-Men", confesó que su esposa es fanática del fútbol y admiradora del astro argentino. Por ello, Stewart le prometió que haría todo lo posible para que lo conozca.

El ansiado encuentro se dio en los premios FIFA The Best 2017, donde el actor tuvo que superar a diversos agentes de seguridad y hacer gala de sus "poderes" para llegar hasta Lionel Messi.

"Había seguridad extrema, como nunca antes. Estaba Messi, Cristiano Ronaldo y el otro argentino grande, ahora es un tipo mayor, Diego Maradona", recordó el actor en su participación en el SAG-Aftra Foundation.

Patrick Stewart cuenta cómo conoció a Lionel Messi. | Fuente: Cinescondite

Stewart contó que empezó a caminar hasta donde se encontraba Messi, pero cuando se acercó ya no lo veía y pensó que había abandonado el auditorio.

"No podía ver a Leo. No estaba ahí. De hecho se había dado vuelta e inclinado sobre su asiento. Y es bastante bajo. Así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él y se incorporó, giró y quedamos cara a cara", agregó.

En ese momento, el actor de "X-Men" le comentó al futbolista que su esposa es su admiradora y le pidió tomarse una fotografía con ella.

"Y su cara, verán, esto es muy emocionante para mí... Simplemente resplandeció frente a mí y le dije: 'Señor Messi, por favor, mi esposa'. Se estrecharon la mano y le pedí si por favor podía tomarles una foto juntos, así que les tomé una foto, no un selfie. Tomé una foto de Lionel Messi y mi esposa, lado a lado. Entonces, su esposa [Antonela Roccuzzo] dijo: '¡Yo quiero una foto con usted!', concluyó ente risas Patrick Stewart.

