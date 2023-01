Mario Cimarro y la vez que escupió a Lorena Meritano en una escena de 'Pasión de Gavilanes'. | Fuente: Captura de TV

Juan Reyes y Normal Elizondo tuvieron un romance a prueba de fuego en “Pasión de Gavilanes”. Los papeles interpretados por Mario Cimarro y Danna García fue uno de los más queridos en la novela, sin embargo, no todo pudo ser felicidad para ellos en la trama.

El romance que vivían era opacado por la maldad de Dinora Rosales, quien trataba de separarlos como dé lugar. Lorena Meritano le dio vida a este personaje siendo el inicio de una carrera a más interpretaciones de villanas en la pantalla chica.

La actriz ha comentado en reiteradas ocasiones que esta telenovela será una de las que más recuerda ya que tuvo un caso anecdótico en unas de las tantas jornadas de trabajo que les tocó realizar al elenco.

MARIO CIMARRO Y LA VEZ QUE ESCUPIÓ A LORENA MERITANO

Lorena Meritano tuvo que grabar con Mario Cimarro una de las escenas finales y se trataba de un secuestro en "Pasión de Gavilanes". Su personaje, Dinora Rosales, lo amarró en las manos poniéndolas en cada esquina y le decía que “lo iba a domar a golpes”.

Mientras se le acercaba y le gritaba, Juan Reyes atinó a lanzarle un escupitajo en la cara. Esto fue sorpresa para todos los de la producción y hasta para la misma actriz ya que no estaba en el guion, sin embargo, siguieron grabando para que se viera más real.

“Me acuerdo de que me escupió una vez, que no estaba en el libreto, pero cuando lo tenía atado y le daba látigos me escupió de verdad, pero si al personaje le suma yo nunca me ofendí con él y él lo hacía en beneficio de todos, en beneficio del proyecto”, confesó Lorena Meritano.

Ambos artistas han demostrado una gran amistad, ya que, en el 2019, Meritano y Mario Cimarro estuvieron paseando por la ciudad de Buenos Aires y subieron sus fotos a las redes sociales como el reencuentro entre Juan Reyes y Dinora Rosales.

Te sugerimos leer