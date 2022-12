Juan Baptista revela su problemas económicos: 'Si no tengo con qué pagar mis deudas, no lo haré' | Fuente: Twitter

El recordado Óscar Reyes en “Pasión de Gavilanes” fue interpretado por el actor Juan Alfonso Baptista quien se volvió famoso por realizar este personaje. Desde ese momento, su carrera actoral fue en ascenso, sin embargo, la pandemia ha afectado su trabajo y, por ende, su economía.

Como muchos otros artistas, la llegada del nuevo coronavirus ha hecho que los que trabajan en la televisión y cine paren sus actividades ya que la aglomeración de gente hace que el virus se propague.

Por ese motivo, Baptista reveló que esta situación ha sido muy dura para él por lo que está atravesando problemas económicos muy grandes. En una entrevista con el programa “Lo sé todo”, el actor venezolano aseguró que las entidades financieras no creen que se encuentra en crisis:

“En el banco tengo pendientes, deudas aquí y deudas allá. Ellos creen que uno tiene mucho dinero, pero son cosas por las que uno trabaja. Es un oficio, uno trabaja 12 horas diarias, de lunes a sábado, se parte el lomo y sale en televisión, pero también tenemos gastos”, señaló.

Esto ha perjudicado su situación, sin embargo, confesó que, como no tiene el dinero suficiente para pagar algunas deudas, no lo hará: “Vamos pa’lante. Lo que tengo que hacer es pagar [mis deudas]. Hay cosas que pagar, pero si no hay con qué, no pagaré”, manifestó el actor.

NO RECIBE REGALÍAS POR “PASIÓN DE GAVILANES”

No es secreto que “Pasión de Gavilanes” sigue siendo un éxito rotundo ya que se encuentra disponible en Netflix, y tras haberse estrenado hace 17 años, sigue siendo la favorita de muchos.

A pesar de ello, Juan Alfonso Baptista lamenta que no se le haya dado regalías por las ganancias que tiene la telenovela debido a sus repeticiones. La revelación que hizo el actor sorprendió mucho a sus seguidores, quienes le expresaron su total apoyo a través de las redes sociales.

