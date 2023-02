Mario Cimarra y Danna García protagonizaron la telenovela 'Pasión de Gavilanes' entre el 2003 y 2004. | Fuente: Telemundo

“¿Quién ese hombre…?”. Así se escuchaba en el tema musical de “Pasión de gavilanes”, uno de los mayores éxitos de la televisión en Colombia. A 17 años de su lanzamiento, la telenovela volvió a retransmitirse por la señal de su país de origen y reúne nuevamente a las estrellas que dieron vida a los famosos protagonistas.

Danna García y Mario Cimarro compartieron una conversación vía Instagram con un video en directo, en el cual revelaron algunos secretos detrás de la reconocida producción, como el trabajo de vestuario y la dinámica de pareja de los actores que cautivaron a miles de espectadores en su época.

“Vivimos la experiencia juntos y recuerdo esos primeros días, porque nos hicieron la prueba de vestuarios. Me acuerdo mucho de ti, el de pelo largo y midiéndote el sombrero”, dijo García a su excompañero de elenco de “Pasión de gavilanes”. “Me ponía el vestido y era otra persona. Sabes que soy tímida, a mí me ponían esa ropa y me convertía en esa mujer que caminaba sensual”.

En ese sentido, Cimarro admitió que la casaca que llevaba encima daba un toque distinto a su personaje Juan Reyes Guerrero: “Sentía a Norma inalcanzable, porque él era pobre y no tenía estudios a diferencia de sus hermanos. Era la oveja negra de la familia, entonces cuando él la conoce a esta mujer tan hermosa y de alta alcurnia, se sentía menos y la forma de sobrellevarlo era con esa chamarra que le puso vestuario”.

DANNA GARCÍA NO MONTABA A CABALLO

¿Norma Elizondo no montaba a caballo? La magia de la televisión logró que la actriz Danna García lograra simular que podía domar a un corcel en “Pasión de gavilanes”, aunque en la vida real tenía un pánico a estos animales. Tal como se vio en unas imágenes que se viralizaron en el 2020, ella se subía sobre un camarógrafo para grabar sus escenas.

“Mario (Cimarro) es un jinete impresionante. Tenía mucha suerte del par de escenas que tenía que subir al caballo estaba él. Yo pensaba si este caballo se desboca, no puedo estar con mejor jinete”, comentó y agregó entre risas: “Cuando me tocaba sola, mi mejor caballo era ‘Manotas’, el camarógrafo. (…) Espero que tu espalda esté bien después de alzarme tanto tiempo”.

