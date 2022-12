'Pasión de Gavilanes': Danna García no participará en la segunda temporada de la novela. | Fuente: Instagram

Tras confirmarse la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, se estuvo especulando sobre el regreso de los protagonistas para la continuación; sin embargo, la actriz Danna García reveló que no participará de este proyecto.

“Yo no sé nada de ‘Pasión de gavilanes 2’. Yo tuve una charla con Telemundo, pero tengo que decir que hoy yo no soy parte del proyecto”, comentó la colombiana recordada por su papel de ‘Norma Elizondo’.

Danna García comentó por medio de su cuenta de Instagram que sí es parte de otras novelas de la misma casa televisora, pero no sabe nada de producción colombiana que se emitió entre el 2003 y 2004.

“No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo; así que, si tenían dudas, esa es la respuesta: a día de hoy no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima de que si lo escribe Julio Jiménez, es un exitazo”, agregó.

Sobre "Pasión de Gavilanes 2"

Casi 15 años después, “Pasión de gavilanes” regresará a la pantalla chica. Así lo anunció la cadena Telemundo en un comunicado que revela que la secuela retomará la historia de las familias Reyes y Elizondo.

La secuela narrará la historia veinte años después de que los tres hermanos Reyes encontraran el amor en las tres hermanas Elizondo en medio de una venganza por la muerte de su hermana “Libia”.

“Esta nueva generación de ‘Pasión de gavilanes’ está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, señala el comunicado.

Telemundo aún no ha brindado más detalles de quiénes serán los protagonistas de la segunda parte o si los actores del elenco original retomarán sus papeles.

