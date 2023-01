Pamela Anderson se ofreció a adoptar perros que son utilizados en experimentos en la Universidad de Texas A&M. | Fuente: Peta

En más de una ocasión, y desde hace buen tiempo, la actriz estadounidense Pamela Anderson es una reconocida animalista, además de una defensora acérrima del cuidado del medioambiente.

Por ello, esta vez la exintegrante de “Baywatch” sacó cara por los perros de raza golden retriever que son utilizados en experimentos de distrofia muscular por la Universidad de Texas A&M.

La también directora honoraria de Peta, organización abocada a la defensa de los derechos de los animales, escribió una carta pública a Michael Young, presidente de esta universidad norteamericana, en la que solicitaba poner fin a las pruebas en perros y, como alternativa, se ofrecía a adoptarlos y darles un hogar.

“Mi golden retriever Star fue mi querido compañero durante 17 años, desde el comienzo de mi carrera en Hollywood. Incluso se sentó conmigo en el set de ‘Baywatch’. Después de su fallecimiento, compartí mi hogar con otros hermosos golden retriever: JoJo, King y ahora Zeus, que podrían tener algunos amigos caninos”, escribió la modelo en su misiva.

Asimismo, Anderson añadió que puede brindar su apoyo a aquellos perros que se encuentran en el laboratorio de la Universidad de Texas A&M. “No puedo dejar de darles a los perros que aún están en tu laboratorio el mismo amor y cuidado que les he dado a mis otros queridos compañeros”, sostuvo.

La carta fue escrita luego de que la expareja de Bret Michaels atestiguara las imágenes y los videos en que se muestran a perros enfermos y enjaulados en el laboratorio de la Universidad de Texas A&M.