Ozuna anunció que contraerá matrimonio con su novia, tras ocho años de relación. | Fuente: Instagram

El cantante Ozuna mantiene una relación desde hace ocho años con Taína Marie Meléndez, quien es, además, madre de sus dos hijos. Recientemente, el intérprete puertorriqueño anunció a través de sus redes sociales que se contraerá matrimonio con su novia.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial”, dijo a través de su cuenta de Instagram, donde contó que debido a razones laborales no había tenido la oportunidad de formalizar su romance con Taína.

“No ha sido fácil. Han sido ocho años casi, no de matrimonio, pero de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos”, expresó el cantante de “Yo x ti, tú x mí”.

ENFOCADO EN SU FAMILIA

Para Ozuna, su talento como cantante apunta a cubrir las necesidades su familia. “Trabajo por mis hijos, por mi esposa, que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada”, señaló.

Asimismo, el también compositor reconoció la dificultad que le depararon las transformaciones desde muy joven. “El cambio tan rápido de ser un niño, que andaba en bicicleta, a tener una esposa que me ame mucho, que dé la vida por mí. No sabía qué era eso, después de varios años”, expresó al final de su mensaje.

Como se recuerda, este año, Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido mundialmente por su primer apellido, será incluido en los Record Guinness por ser “el artista con la mayor cantidad de videos en alcanzar mil millones de visitas en YouTube”.

