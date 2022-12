El abrazo entre Salma Hayek y Eminem. | Fuente: Instagram

La aparición de Eminem en la noche de los Oscar 2020, sin duda fue la presentación que más sorprendió, pues el rapero interpretó “Lose yourself”, de la banda sonora de "8 Mile: calle de las ilusiones", luego de 18 años de haber sido ganador de la estatuilla dorada, la cual no recibió personalmente debido a que no aceptó la invitación a la ceremonia del 2003.

Marshall Bruce Mathers III, conocido por su nombre artístico Eminem, recibió una reacción entusiasta de muchas estrellas de la pantalla en la multitud. Desde Brad Pitt y Leonardo DiCaprio hasta Billie Eilish y Anthony Ramos fueron vistos de pie y aplaudiendo al final.

Asimismo, la actriz Salma Hayek tuvo un encuentro detrás del escenario con el cantante estadounidense, el cual quedó retratado y se viralizó en redes sociales, ya que el rapero hizo un gesto curioso.

"Siento envidia de Salma Hayek", "Salma hizo lo que muchas queríamos", "Quisiera ser Eminem", "Sin ser cinéfilo cualquiera quería abrazar a Salmita", fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Salma Hayek interceptó a Eminem y le dio un cálido abrazo, pero el cantante parecía algo asustado. Sin embargo, en conversación con la revista Vanity, este sostuvo que disfrutó de la noche y también del cariño de la mexicana. “¡Tenía que abrazar a Salma Hayek!”, expresó.

LA SORPRESA

Eminem se subió el domingo al escenario de los Oscar para dar una actuación sorpresa en la gran gala del cine con su canción "Lose Yourself", de la película "8 Mile" (2002). La participación del rapero estadounidense no había sido anunciada previamente por la Academia de Hollywood dentro de las actuaciones para la 92 edición de los Oscar.

Eminem ganó la estatuilla a la mejor canción original por este tema perteneciente a la banda sonora de "8 Mile", cinta que protagonizó junto a la fallecida actriz Brittany Murphy (1977-2009) y que supuso el debut interpretativo de esta gran y controvertida figura del hip-hop.

