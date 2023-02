Salma Hayek y Antonio Banderas trabajaron juntos por primera vez en el film 'Desperado' en 1995. | Fuente: Captura de pantalla

Salma Hayek subió este lunes una foto a su cuenta oficial de Instagram. Esta es una imagen en blanco y negro con Antonio Banderas, acompañada de un texto en el que lo felicita por su nominación como “Mejor actor” en los Oscar 2020.

La Academia de Hollywood lanzó la lista de los nominados y es la primera vez que el español logra estar en una categoría importante. Esto se debe a su participación en la película de Pedro Almodóvar, “Dolor y Gloria”.

Sin embargo, el favorito de muchos es Joaquin Phoenix por su interpretación de “Joker”, no obstante, eso no le quita el sueño a Antonio Banderas quien se mostró feliz de tener ese logro en su carrera artística.

“Después de 20 años de conocerte, es genial ver que todavía estás prosperando, felicidades por tu nominación al #Oscar #AntonioBanderas”, escribió Salma Hayek. Con más de 13 millones de seguidores en Instagram, la mexicana compartió sus mejores deseos con su colega.

Ambos se conocen desde la película “Desperado” que se rodó en 1995 y durante muchos años, se han convertido en los rostros hispanos en la industria de Hollywood. Han trabajado juntos en siete películas siendo “Frida” y “Érase una vez en México” las más conocidas.

A pesar de tener bastante cercanía, nunca hubo un romance entre Antonio Banderas y Salma Hayek, solo se tejió una gran amistad. Prueba de ello fue cuando la actriz denunció públicamente que sufrió acoso por parte de Harvey Weinstein, y el malagueño confesó a la agencia AFP que, si ella se lo hubiera contado, la hubiera defendido:

"Cuando surgió el asunto de Salma Hayek, lo primero que hice fue llamarla. Le pregunté: ‘¿Por qué no me dijiste nada?’. Ella trataba de protegerme a mí, a los amigos, porque sabía que era un personaje muy poderoso y que si ella nos decía algo y nosotros nos enfrentábamos a él, pagaríamos un precio muy alto".

Continuó: “Si hubiera sido consciente de una bestialidad de ese tipo, hubiera hablado del tema. He trabajado con Harvey Weinstein, ha producido películas en las que yo he estado, pero no era consciente de aquello”.

Por otro lado, Salma Hayek y Antonio Banderas tuvieron la oportunidad de encontrarse en la entrega de los Globos de Oro donde los dos se reunieron con Pedro Almodóvar.

