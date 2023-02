Joaquin Phoenix decidió usar el mismo traje en todas las ceremonias de premios como una forma de reducir residuos. ¿De verdad sirvió de algo? | Fuente: AFP

Desde brillantes galas veganas hasta trajes reciclados en las alfombras rojas: Hollywood ha intensificado sus esfuerzos en esta temporada de premios para reducir su huella de carbono.

Aunque algunos científicos han acogido con satisfacción estos esfuerzos contra el cambio climático, otros cuestionan si en realidad son un ejemplo a seguir. En las galas de los Globos de Oro y el SAG se sirvieron menús de vegetales en lugar de las cenas típicas a base de carne.

Hongos maitake asados con queso vegano fue el plato que degustaron los asistentes al almuerzo que, todos los años, se sirve a los nominados al Oscar, cuya ceremonia, el 9 de febrero, tendrá un menú "70% vegetal".

Estos cambios fueron "valientes y compasivos", según el actor Joaquin Phoenix, un reconocido activista vegano que dijo que era la primera vez que comía en los Globos de Oro. También se llevaron elogios de otros defensores del medio ambiente como Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo.

Científicos como Brenda Ekwurzel, del grupo Union of Concerned Scientists, celebran la postura. "Es muy importante lo que hizo Hollywood" y "muy emocionante para mí como científica", señaló y añadió que convencer a la gente de que cambie su dieta es una de las mejores formas de reducir inmediatamente las emisiones de carbono.

Cambiar la dieta de 1.500 invitados pudo reducir la huella de los Globos de Oro aproximadamente 10 veces, ahorrando de 10 a 15 toneladas equivalentes de CO2, según el climatólogo Peter Kalmus. A modo de comparación, una persona promedio en Bangladés genera una tonelada por día.

EL USO DE JETS PRIVADOS

Sin embargo, no todo son aplausos. Algunos denuncian una hipocresía por parte de las celebridades ─se recuerda las críticas a Meghan Markle y el príncipe Harry─ que viajan por todo el mundo para asistir a festivales en Cannes, Venecia o Toronto. "Es problemático hacer discursos sobre la emergencia climática si estás volando en jets privados", que dejan una huella mucho mayor, aseguró Kalmus.

Fue el caso de la actriz australiana Yael Stone ("Orange is the New Black"), que anunció que abandonaría su carrera en EE. UU. porque considera "poco ético llevar una vida en dos países". Se estimó que dos viajes, de ida y vuelta, en primera clase al año entre Australia y EE. UU. emiten entre 12 y 24 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

La científica Brenda Ekwurzel cree que las celebridades pueden también ejercer presión para que los rodajes cinematográficos, que son de alto consumo energético y por lo tanto altamente contaminantes, favorezcan las fuentes renovables, medios de transporte más limpios y reduzcan embalajes y residuos en la comida.

"Las personas que tienen recursos, como las de los Globos de Oro, son las que tienen el mayor poder económico para reducir sus elevadas emisiones", dijo, aclarando que "hay miles de formas de reducir nuestras emisiones como individuos".

Como Joaquin Phoenix, el protagonista del "Joker", que decidió usar el mismo esmoquin "durante toda la temporada de premios para reducir residuos". Pero, ¿tendrá un impacto real en las emisiones de carbono? Aunque es difícil calcularlo, el climatólogo Kalmus concluyó: "voy a decir que ninguno". (AFP)

Te sugerimos leer