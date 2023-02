Orlando Bloom le dedicó unas palabras a su mascota, que se perdió hace unos días. | Fuente: Instagram / Orlando Bloom

Son tiempos duros para Orlando Bloom. Y es que, según reveló el actor británico a través de sus redes sociales, desde hace varios días que viene buscando a mascota Mighty, un perro de raza poodle que se perdió el pasado 15 de julio en Montecito (California, Estados Unidos).

Desde entonces, su famoso dueño no tiene noticias sobre su paradero y, según expresó desde su cuenta de Instagram, se encuentra atravesando por días angustiantes, preguntándose donde estará su pequeño can.

“No recuerdo un momento en mi vida en el que me haya quebrado tanto”, escribió en su red social donde alberga más de 4 millones de seguidores. “La crudeza que he sentido durante estos últimos días y las noches de insomnio ante la idea de que mi pequeño hombre se haya perdido y asustado, sin poder hacer nada para protegerlo, es una pesadilla”, añadió.

En dicha publicación, donde se pueden apreciar fotografías de Mighty junto al intérprete de Legolas en “El señor de los anillos”, Bloom no dudó en expresar la impotencia que siente frente al hecho de perder de esa manera a un animal tan querido.

“Me siento impotente… tal vez como tantos otros que están perdiendo seres queridos o no pueden ver a sus seres queridos debido a los tiempos”, afirmó en alusión a la pandemia del nuevo coronavirus. Razón por la que instó a sus seguidores a que compartan momentos con quienes aman.

“Confía en él y no tengas miedo al amor o miedo a perder el amor. El amor es eterno. El vínculo entre Mighty y yo muestra devoción en formas que no he entendido realmente hasta ahora. Soy un devoto padre y compañero, aun así, hay una razón por la que los llaman ‘el mejor amigo del hombre’. Lo extraño”, indicó la pareja de Katy Perry.

Finalmente, pidió a quienes lo siguen en Instagram que envíen una oración para hallar a su mascota. “Por mi pequeño niño fuerte y poderoso, para encontrar el camino de regreso a su familia”, aseveró.

Como se recuerda, Orlando Bloom está a punto de convertirse en padre, fruto de su relación con la estrella pop Katy Perry, quien se encuentra a solo unas semanas de dar a luz el próximo mes de agosto.

