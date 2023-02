Oprah Winfrey es una de las mujeres más famosas y exitosas de los Estados Unidos. | Fuente: AFP

Oprah Winfrey es sinónimo de éxito para muchos que han visto crecer su carrera televisiva desde hace unas décadas. En una época como esta, donde a las mujeres no se les debería interrogar por sus razones para no ser madre, la presentadora respondió dicha pregunta y encontró que esa decisión se relacionaba con su trabajo.

"Me di cuenta, ‘Whoa, estoy hablando con mucha gente afectada’, y están afectados porque tuvieron madres y padres que no estaban conscientes de lo serio que es ese trabajo", dijo Oprah para la revista People.

En esa misma línea, la conductora de televisión comentó para la publicación que ha ganado un profundo respeto hacia las mujeres que deciden ser madres. Además, reconoció que ese trabajo extra que realizan en casa no es calificado como un mérito.

“No tengo la capacidad de proyectar lo que veo en otras mujeres. Y por eso, con el paso del tiempo, he ido ganando un inmenso respeto hacia quienes deciden quedarse en casa con sus hijos, porque no sé cómo son capaces de hacerlo, todo el día, cada día. Nadie les reconoce el mérito a esas mujeres”, declaró Oprah Winfrey acerca del rol de las madres.

La ganadora del Emmy también entró en detalles sobre su pareja Stedman Graham, con quien nunca se casó, y la forma independiente que tienen cada uno de disfrutar la vida. La conductora nunca ha cumplido un rol de ama de casa, y no se arrepiente de tomar esa decisión.

“Stedman nunca me pide nada. No me pregunta dónde está su cena o su desayuno, jamás. Y creo que eso habría cambiado si nos hubiésemos casado. Sin duda, no habríamos permanecido casados por lo que ese voto habría significado para él y por las opiniones propias que yo también habría tenido al respecto. No me arrepiento lo más mínimo”, reveló la productora de 66 años.

"No he tenido ningún arrepentimiento sobre ello. También creo que parte de la razón por la que no tengo remordimientos es porque he sabido llenar eso en la mejor manera posible para mí: la Oprah Winfrey Leadership Academy para niñas en Sudáfrica", contó Oprah Winfrey. "Esas niñas llenan el espacio maternal que tal vez hubiera podido tener. De hecho, lo sobrellenan, estoy desbordada en lo maternal".

Te sugerimos leer