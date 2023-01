Oprah niega haber sido arrestada por supuestamente pertenecer a una red de tráfico sexual. | Fuente: Instagram

La presentadora de televisión Oprah Winfrey se volvió tendencia en Twitter luego de ser acusada de ser la líder de una banda criminal que se encarga del tráfico sexual. Además, aseguran que su casa tuvo que ser allanada y que encontraron material de pornografía infantil.

Ante estas serias acusaciones, la periodista negó esta noticia y pide a sus seguidores que no crean en esto ya que es falso:

“Acabo de recibir una llamada telefónica y me dicen que mi nombre está siendo tendencia por alguna cosa falsa y horrible. No es verdad. No he sido asaltada ni arrestada”, escribió.

Además, Oprah Winfrey invitó a todos sus seguidores que no crean en noticias falsas por un simple tuit que solo busca manchar su carrera artística. También pidió que tomen en serio las medidas de precaución contra el nuevo coronavirus.

La presentadora se ha caracterizado por ser sinónimo de éxito para muchos que han visto crecer su carrera televisiva desde hace unas décadas.

Esta mujer es considerada la afroamericana más rica del siglo XX y la primera multimillonaria negra de la historia. Su patrimonio se estima en 2.700 millones de dólares. Pero, además de su fortuna, Oprah es famosa por compartir sus consejos para superar la adversidad y hacer realidad los emprendimientos.

Ha entrevistado a las celebridades más importantes de ese país, desde Michael Jackson hasta Barack Obama. A partir de su fama construyó su imperio formado por un canal de televisión, una estación de radio, revistas, una productora y libros.

LA POLÉMICA

Todo este incidente comenzó cuando un tuit se volvió viral mencionando a la presentadora de televisión sobre su supuesto arresto:

"Se está corriendo el rumor de que aparentemente Oprah Winfrey fue arrestada por tráfico de niños y su casa en Florida habría sido allanada por tener un sistema de comercio clandestino".

Esto ocasionó que su nombre se vuelva viral y se convirtiera en tendencia en las redes sociales.

