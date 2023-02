Louis Tomlinson está alejado de sus compañeros de One Direction, sin embargo, sigue haciendo música. | Fuente: Instagram

El ex One Direction, Louis Tomlinson, aseguró que no tiene comunicación ni cercanía con sus compañeros de la banda. Hace cuatro años, los integrantes anunciaron su separación para iniciar su carrera como solistas, sin embargo, algunos de ellos siguen frecuentándose.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne están metidos cada uno en sus actividades y no siempre tienen tiempo para juntarse. Harry sigue en el mundo de la música, Zayn también y la última noticia que se supo del cantante es que regresó con Gigi Hadid, Niall lanzó un nuevo tema y Liam está alejado de ese mundo.

Por otro lado, Louis Tomlinson no se pronunciado sobre si le gustaría una reunión con los ex One Direction ya que al parecer tenía una rencilla con Liam Payne.

En una entrevista, Liam quería ser el líder de 1D ya que tenía más años cantando, pero Louis se interpuso ya que aseguró ser el mayor de todos los chicos de la banda por lo que sería mejor que él sea el que lleve la batuta.

Por eso no se llevaron bien y hasta hablaron de odio. Después su relación mejoró por el bien de la banda. Ambos se apoyaron en ocasiones difíciles como cuando Liam acompañó a Louis cuando su mamá falleció de cáncer.

Hasta el momento ni uno ha confirmado que hay un reencuentro de One Direction. Cada uno creó música diferente, están en proyectos distintos y no han hablado de una reunión.

Ex One Direction en Perú

El cantante británico Harry Styles anunció las fechas sudamericanas para su gira mundial 2020, "Love On Tour", en la que incluyó a Lima. El show se realizará el próximo 17 de octubre, después de su presentación en Santiago de Chile.

La serie completa de conciertos comenzará en abril, en Reino Unido y viajará por Europa y Norteamérica, antes de concluir con los recientemente agregados espectáculos de Sudamérica, en octubre del 2020. Se une a la gira Sudamericana, la cantante de reggae jamaiquino, Koffee.

