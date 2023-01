Oh In Hye, actriz coreana, falleció a los 36 años tras sufrir un paro cardíaco. | Fuente: Twitter

On In Hye, reconocida actriz surcoreana, falleció en la madrugada del 14 de septiembre a los 36 años luego de sufrir un paro cardíaco. De acuerdo con los informes de las autoridades, los médicos la hallaron inconsciente en su casa y la llevaron rápidamente al hospital, al llegar aún tenía signos vitales.

De acuerdo con el portal AllKPop, un conocido alertó a emergencias sobre el estado de su compañera y la situación en la que se encontraba era crítica. Esta persona aseguró que habría intentado quitarse la vida como en ocasiones anteriores, sin embargo, aún está en investigación.

Tras realizarle los primeros auxilios, los doctores habían salvado a On In Hye ya que podía respirar y su corazón latía nuevamente así que fue internada y se quedó en observación. No obstante, la joven no recuperó la conciencia y falleció.

Hasta el momento se desconoce lo que provocó el paro cardíaco y la razón de por qué no abría los ojos, sin embargo, las autoridades están analizando la posibilidad de que haya querido suicidarse, tal y como lo dijo el conocido que los alertó.

Después de conocerse su sensible fallecimiento, los familiares realizarán el funeral de On In Hye el 16 de septiembre y será privado por lo que piden a los fanáticos que respeten la privacidad y el dolor.

La actriz surcoreana estudió en la universidad de Dongduk y su carrera sumó varias películas y un par de doramas, entre los cuales destacan ‘Return Home’, ‘The Horse Doctor’, ‘The Plan’ y ‘No Breathing’, entre otros; su último trabajo fue en 2014. Hace poco, decidió unirse a YouTube y abrir su propio canal donde dijo: "Quiero aparecer en dramas y películas. Si hay alguna oportunidad, aceptaré cualquier papel. hay un papel, por pequeño que sea, incluso si no me gusta el papel ".