La actriz Catherine Oxenberg siente temor por las amenazas recibidas mientras intentaba destapar el caso de su hija en la secta sexual Nxivm. | Fuente: Instagram

En el marco del estreno del documental "Seduced", la actriz Catherine Oxenberg asegura que mantiene temor por las amenazas recibidas desde México mientras intentaba destapar el caso de su hija India en la secta sexual Nxivm.

"Era gente muy poderosa, uno de los líderes era hijo de un expresidente (mexicano) y me dijeron que si iba (a México) me iban a matar" señaló en una conferencia con medios latinoamericanos.

La secta en México era liderada por el hijo del expresidente Carlos Salinas (1988-1994), Emiliano Salinas, quien en numerosas ocasiones negó haber tenido conocimiento de las prácticas de explotación denunciadas. Su esposa Ludwika Paleta se mantuvo a su lado y recalcó que eran buenas personas.

Catherine Oxenberg, conocida por su participación en la serie "Dinastia", es parte del documental "Seduced" en el que por primera vez su hija India contará su experiencia dentro de la secta Nxivm, señalada de promover la esclavitud sexual.

Con esto la actriz espera ponerle punto final al caso, tras varios años de alzar la voz en favor de su hija.

En junio del año pasado, un jurado de una corte federal de Nueva York halló al líder de Nxivm, Keith Raniere, culpable de cargos como tráfico sexual y crimen organizado, dentro de un escandaloso caso que involucró a varios famosos como Allison Mack, la actriz de "Smalville".

DESESTIGMATIZAR A LAS VÍCTIMAS

Luego de haber pasado siete años en el supuesto grupo de autoayuda Nxivm, India Oxenberg decidió enfrentar sus miedos y hablar sobre sus experiencias en el documental "Seduced" para borrar los mitos en torno a las personas que han pertenecido a estos grupos.

"Hay muchos estigmas en torno a la gente que está en los cultos, que son inocentes, que son estúpidos, que son mujeres, muchas cosas que considero que no son reales, incluso el documental mostrará que hay gente que fue a universidades de gran renombre", relata.

La serie es producida por la misma India, quien resalta que se trata de un trabajo hecho por mujeres con una visión femenina y sensible al caso de Nxivm que poco se ha explorado en otras series y documentales al respecto. "Para mí, hablar es decir que eso ya no tiene poder sobre mí, que ellos no me pueden controlar", menciona.

Raniere, de 60 años, encabezó un caso que acaparó el interés en EE.UU. por su carácter escabroso y por la implicación de dos nombres célebres, la actriz Allison Mack ("Smallville") y la heredera del conglomerado licorero Seagram's, Clare Bronfman, que declararon culpables junto a otras tres acusadas. (EFE)

