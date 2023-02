Nikkie de Jager, verdadero nombre de la youtuber, confesó en un vídeo que es transgénero. | Fuente: Captura de pantalla

Nikkie Tutorials, la famosa influencer de maquillaje, publicó un vídeo en su cuenta de YouTube el cual tituló “I am coming out” que significa “Yo salgo del clóset”. En el clip de más de 15 minutos, confesó que es una mujer transgénero.

Sin embargo, ella confesó que no quería hacerlo de esta manera sino lo hizo por presión ya que aseguró que estaba siendo chantajeada por personas que no revelaron su identidad. Así que decidió contarlo ella: “Deseaba hacerlo bajo mis propias condiciones, pero la oportunidad me fue arrebatada”.

Nikkie de Jager, verdadero nombre de la youtuber, dijo que se siente bien ser libre ya que había nacido “en el cuerpo equivocado” lo cual significa que es transgénero. “Grabar este video asusta, pero es muy liberador. Quería decirlo desde hace mucho, pero nunca encontraba el momento”, señaló.

Nikkie Tutorials de 25 años quiere que sus seguidores no se alejen de ella por esta revelación: “Mi pasión número uno es el maquillaje, el poder de transformarme. He tenido una transformación, ¿eh? (…). Sigo siendo yo, sigo siendo Nikke. Lo último que quiero en mi vida es que ya no confíen en mí o me vean con otros ojos o que me miren de diferente manera o piensen que he cambiado”.

Se sintió mujer desde niño

La influencer asegura que desde que tenía 6 años tenía el sueño de ser mujer ya que quería vestirse como una. Cuando cumplió 14 años comenzó a tomar hormonas.

A los 19, ya era una mujer transgénero y siguió haciendo vídeos de maquillaje, actividad que considera su pasión.

Encontró el amor

Nikkie confiesa que su madre la apoyó y también su pareja, Dylan, con quien está comprometida.

“Es realmente el hombre más amable de mi vida. Nuestra relación creció tan rápido (…). Realmente espero que las personas que están viendo esto respeten nuestra relación, que podamos manejarla en privado”, sostuvo.

