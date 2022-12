Nicky Jam ofreció un sincero testimonio sobre los lujos y el dinero. | Fuente: Instagram / Nicky Jam

Para Nicky Jam, es importante no perder el norte en el ascenso a la fama. Según el artista latino, a medida que una celebridad obtiene más dinero, también corre el riesgo de tener vacíos emocionales que busca llenarlos con la compra impulsiva.

En conversación con el programa El Hormiguero, al cantante le preguntaron si después de comprarse un lujoso automóvil, perdía al cabo de un tiempo el interés por el mismo y hasta dejaba de utilizarlo con tanta frecuencia.

“Claro, me ha pasado muchísimo, que he comprado algo para llenar un vacío y a la hora se me va. No es lo mismo cuando no tenías dinero y te compras tu primer lujo, eso es diferente, eso es como un trofeo”, dijo Nicky Jam al principio.

Pero la diferencia, según el reguetonero, sobreviene cuando “llevas tiempo con dinero y has comprado muchísimas cosas”. “Llega un momento en que empiezas a comprar por comprar, para llenar esos vacíos”, precisó.

De acuerdo con Nicky Jam, lo único que puede llenar dichos vacíos es “el amor de la familia, el amor de Dios”. Y, por supuesto, el de la amistad, como la que mantiene con Maluma y con quien, según reveló, intercambia su avión privado cuando les conviene.

Explosiva colaboración con Romeo Santos

El artista del género urbano Nicky Jam y el rey de la bachata, Romeo Santos, lanzan su tema conjunto "Fan de tus fotos", ya disponible en todas las plataformas digitales, según un comunicado.

Por segunda vez en sus carreras artísticas, Nicky Jam y Romeo Santos hacen música juntos, después de la primera oportunidad en el año 2017 con el éxito "Bella y Sensual" (más de 653 millones de visualizaciones en YouTube) en el que también los acompañaba el boricua Daddy Yankee.

El comunicado destaca que se trata de una "explosiva" colaboración musical en la que el rey de la bachata añade sensualidad y delicadeza a las estrofas de "Fan de tus fotos", mientras que el pionero del reguetón se encarga de llevar en su voz el ritmo y el toque urbano que caracteriza a todos sus temas.

El videoclip también se encuentra disponible en YouTube y el mismo cuenta con situaciones de romance y comedia protagonizadas por Nicky Jam y Romeo Santos. Fue grabado en la ciudad de Miam con la casa productora Boy in The Castle y la dirección de Colin Tilley.

